De kans is groot dat dít in jouw kerstpakket zit

Ondanks de inflatie en hoge energiekosten worden er meer pakketten besteld dan vorig jaar. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt lijkt het werkgevers allesbehalve slim om te bezuinigen op een extraatje.

Kerstpakketten zijn voor veel werknemers niet alleen een traditie, maar bijna een verworven recht. Het uitpakken maakt vaak allerlei emoties los, van teleurstelling tot hilariteit.

Dit zit er in het kerstpakket

Opvallend: in plaats van de welbekende vouchers en cadeaubonnen is het traditionele kerstpakket weer helemaal terug. Producten die fors in prijs zijn gestegen, zoals granen, worden er vaker uitgehaald en vervangen. Geen kerstkransjes dus, maar marshmallows en chocolade.

Verder gaat het minder om mooie spulletjes, maar meer om praktische artikelen voor het hele gezin. In veel kerstpakketten zit vooral lekker eten, maar bij Sligro en Kerstpakkettenplaza kregen ze afgelopen zomer ook wat extra verzoeken voor fleeceplaids, deurstoppers en douchetimers, handige hulpmiddelen die we allemaal wel kunnen gebruiken tijdens de huidige energiecrisis.

Bron: Nu.nl