Zo wordt het alsnog een spetterend uiteinde.

1. Confettikanon

Deze leuke poppers doen het niet alleen goed op verjaardagen, maar ook tijdens een vuurwerkloos Oud & Nieuw! Haal een paar flinke confettiknallers in huis en ga ervoor als de klok middernacht slaat. Eerst een knal en dan een boel sierlijkheid en kleur. Net echt vuurwerk, toch? Wil je buiten confetti poppen en rekening houden met het milieu? Google dan even op ‘duurzame confetti’.

2. Kleurpoeder

Alvast een tip: gebruik deze vuurwerkvervanger het liefst alleen buitenshuis. Het poeder dat uit zogenaamde kleurpoppers of kleurkanonnen komt wil je namelijk liever niet nog maanden later uit je gordijnen kloppen. Maar mits goed gebruikt, voegen deze kleurbommen wel écht iets toe aan je Oud & Nieuw-feestje. In alle kleuren van de regenboog kun je kleurpoeder kopen, vaak in een vergelijkbaar omhulsel als een confettikanon, om een heuse kleurexplosie te creëren!

3. Ballonnen met confetti

Nog een confetti-tip voor binnen, want ook ballonnen met daarin confetti zijn een feestelijk alternatief voor vuurwerk. Klokslag 0.00 uur aantikken met een scherpe naald, et voilà. Nog een extra pluspunt: de ballonnen zien er ook op de vroege avond al gezellig uit in huis!

4. Discolampen op de maat van de muziek

Dit klinkt misschien als een idee voor een kinderfeestje, maar kan ook met jouw Oud & Nieuw-feestje een regelrechte hit zijn. Een lekker felle discolamp in een relatief donkere huiskamer kan met al zijn kleuren en flitsen best het idee van siervuurwerk nabootsen. Zéker als hij de maat van de muziek volgt is zo'n discolamp een echte partystarter.

5. Popcorn poffen

Toegegeven, dit is niet echt dé vuurwerkvervanger die al het geflits en geknal gaat vervangen om middernacht. Maar het is wel een gepof van jewelste in de keuken én je houdt er een lekkere snack aan over. Win-win!

En dan nog even deze grappige knetter- en glitteropties voor een Oud & Nieuw zonder vuurwerk: