Dít is de nieuwste trend op tattoo-gebied

Eens in de zoveel tijd is er een nieuwe trend in tattoo-land en die zie je dan meteen overal. De trend van dit moment is een wel hele sappige: steeds meer mensen laten namelijk een (mini) stukje fruit op hun lichaam vereeuwigen.

En zeg nou zelf, wat een grappige trend is dit!

View this post on Instagram Thank you Kelsey 🍒❤️ A post shared by 𝐇𝐚𝐧𝐧𝐚𝐡 𝐊𝐚𝐧𝐠🇰🇷 (@hnnhtattoo) on Jun 22, 2018 at 3:49pm PDT

Wat voor stukje fruit zou jij zelf laten tatoeëren?

Bron: Refinery29. Beeld: Instagram, iStock.