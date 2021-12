De tarotkaart van 10 december: Boogschutter, het komt naar je toe op een onverwacht moment

Deze tarotkaart staat voor: Alles wat je nodig hebt, draag je al bij je met Bekers Zes. Met deze kaart loop je over van compassie voor anderen. Als een waterval van overvloed deel jij je rijkdom met diegenen van wie je houdt. Het kan ook zijn dat er onverwachts een liefde uit het verleden opduikt.

Ram

Jij loopt als een verliefde puber met je hoofd in de wolken. Alles zie je door een roze bril. Anderen genieten daarom ook zo van jouw gezelschap. Je bent een positiviteitsbommetje. Is het wel echt? Of ben je verliefd op het verliefd zijn?

Stier

Het geluk lacht je op alle vlakken in je leven toe. Je bent in harmonie met jezelf, je vrienden en je familie. Je geniet van hun aanwezigheid en zij van de jouwe. En dan staan er opeens oude vrienden op je stoep. Wil je het verleden terughalen?

Tweelingen

Onschuld is een zalige emotie en doet wonderen voor je creativiteit. Misschien is het vandaag een perfecte dag om een oude hobby weer op te pakken. Het doet je goed om jezelf weer emotioneel op te laden.

Kreeft

Met Bekers Zes ben je vandaag vrolijk, vrij en dromerig. Je voelt en ervaart van alles. En je zou het zo graag met anderen delen. Voel of je jouw boodschap nu al wilt brengen of dat je ‘haar’ verder wilt uitdiepen en ontwikkelen.

Leeuw

De Bekers Zes brengt vaak een nieuwe liefde of misschien wel een geboorte. Alles wat zacht is, kan nu tot bloei komen. Wil je misschien al heel lang een nieuwe hond of kat? Doe eerst je huiswerk, waar zit jouw liefde?

Maagd

Geniet er vandaag van dat je voor jouw doen superemotioneel bent. Je zit boordevol liefde en wilt dat delen. Je kijkt er zelf nog het meeste van op, maar laat het gewoon z’n eigen gang gaan. Je hoofd heeft een vrije dag. Geniet!

Weegschaal

Je zit vandaag midden in een emotionele transformatie. Misschien voelt dat in eerste instantie een beetje oncomfortabel, maar het is nodig om gevoelens uit het verleden nog een keer door je hart te laten stromen.

Schorpioen

Vandaag kun je volledig je gevoel volgen. Voel je het? Alles is liefde en wijsheid. Je mag dit kindstuk in jezelf helemaal vrijlaten. Voel je de heelheid en liefde? Geweldig. Dan nu alle remmen los. Tijd om te spelen!

Boogschutter

De dag zit boordevol verrassingen. Het komt naar je toe op een moment dat je het totaal niet verwacht. Het kan een oude liefde zijn, een familielid of vriend. Of misschien is ‘het’ wel je nieuwe liefde. Ben je er klaar voor?

Steenbok

Ben jij klaar voor een grote verandering? Met Bekers Zes kan het zomaar zijn dat je een telefoontje krijgt van iemand uit het verleden, die je iets aanbiedt waardoor je leven op een positieve manier op z’n kop komt te staan.

Waterman

Herinner jij dat toveren heel normaal was toen je klein was? Je wist dat je zelf niets hoefde te doen. Alles manifesteerde zich als vanzelf je leven. Verrassing! Jouw wereld heeft nog steeds die magische wetten en geheimen.

Vissen

Alles is met alles verbonden. Wees harmonie en je ervaart harmonie. Wees liefde en liefde komt naar je toe. Wees een geliefde en de geliefde zal verschijnen. Bekers Zes wenst jou alle liefde.