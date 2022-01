Deze tarotkaart staat voor: Realiteitszin, zekerheid en het streven naar materiële zaken. Je gaat recht op je doel af en neemt tijd voor ontwikkeling. In de liefde is er standvastigheid en trouw. Duurzaam en zinnelijk genot. Werk: je ervaring is nu je troef, je hebt een goed instinct voor zakelijke kansen.

Ram

Waar werk je voor als het niet je hypotheek is – of spullen zijn? Steek meer energie in die leuke hobby. Is je partner je hobby? Super! Dan weet je dat verwennerij zich altijd terugverdient.

Stier

Niet alles is goud wat er blinkt. Als rechtgeaard fan van mooie materie zoek je naar neusjes van de zalm. Boek alvast eens eerste rij-tickets voor dat optreden of die show. Verzamel herinneringen.

Tweelingen

Contracten te tekenen? Deals te sluiten? Nu is een goed moment. Ook fijn: tijdens speelse momenten creëer je ruimte voor dat serieuze gesprek met je lief. Staan de neuzen dezelfde kant op?

Kreeft

Verberg je je verdriet achter die big smile? Zo 2021! Je wordt nu uitgenodigd om te vertellen wat je hart zo bezwaart. Grote kans dat die flinke dosis begrip je smile alsnog tevoorschijn tovert.

Leeuw

Wie en wat heb je om je heen verzameld? En heb je daar nog plezier van? Tijd om de balans op te maken. Een ding weet je zeker: jouw geliefde is je tijd en geld waard. Laat het vooral merken!

Maagd

Voordat je die heimelijke liefde openbaart: wacht even. Er zijn nog losse eindjes die knopen nodig hebben. Men komt bij je om dingen te fixen, jij weet wel raad met andermans raadsels.

Weegschaal

Je bent klaar met al die troep in huis. Voor jou begint het voorjaar vroeg met een fijne schoonmaak. Wat een opluchting om die dozen naar de stort of recycle te brengen. Schoon schip.

Schorpioen

Vertel jouw waarheid, ook als het je omgeving choqueert. Deze Koning maakt dat je niet meer zo bang bent om je geliefde te verliezen. Het is waar, je relatie kan tegen een stootje.

Boogschutter

Communicatie met anderen leert je lessen. Soms is het beter om woorden via een omweggetje te leiden. Dan komen ze minder hard aan. Je partner deelt een meevallertje met je.

Steenbok

Deze Koning geeft je energie. Alles wat je nu opbouwt, heeft een hoge succespotentie. Vergeet je ondertussen niet te ademen? Jouw gedrevenheid trekt bijzondere aandacht. Sta erbij stil.

Waterman

De meeste dromen zijn bedrog. Maar jij geniet volop van dagdromen die werkelijkheid kunnen worden. Schrijf alles op in een speciaal schriftje. Kosmische boodschappen komen door.

Vissen

Drama’s in je vriendenkring? Jij geeft nu de beste adviezen. Pas wel op dat je niet verstrikt raakt in die verhalen. Leg jezelf thuis aan de lader. Dat gaat het beste lepeltje-lepeltje in bed.