De tarotkaart van 11 december: Maagd, perfectie is vaak een saai verhaal

Deze tarotkaart staat voor: De maan verlicht alles wat tot nu toe bedekt is gebleven. Heb jij geheimen die je niet met anderen durft te delen of houden anderen geheimen verborgen voor jou? Of misschien zijn er zelfs wel zaken die je verborgen houdt voor jezelf...

Ram

Ben je bereid om heel realistisch te kijken naar dat wat er onzichtbaar voor je op tafel ligt, maar je nog niet onder ogen wilde zien? Het is veel minder eng dan jij denkt, dappere Ram.

Stier

Trek jij je gevoelsmatig terug en ga je als een zwarte kat onder de kast zitten zodat niemand bij je kan komen? Ga je zelfs niet in op kansen die je worden aangeboden? Geef jezelf een schop onder je kont en kom onder die kast uit!

Tweelingen

Je bent vandaag enorm gevoelig. Je hoeft maar een kamer in te lopen en je kunt de sfeer meteen duiden. Pas op dat je goed het onderscheid maakt tussen je eigen emoties en die van een ander. Anders wordt het een zooitje.

Kreeft

Vandaag ben je extra huiselijk. Reserveer vanavond voor jezelf en sluit je hermetisch af met Netflix of De zeven zusters. Morgen is er weer een nieuwe dag vol actie en gedoe. Geniet nu lekker van je pyjama en fleece.

Leeuw

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Stop je Miss Marple-outfit maar weer in de doos. Jij hoeft te waarheid niet te zoeken, de waarheid vindt jou. Niet boos worden, wees blij dat je het nu allemaal weet.

Maagd

Kwetsbaar zijn voelt soms akelig, maar hoe fijn dat je ook deze kant met je geliefden kunt delen. Het kan zomaar zijn dat je daardoor juist nog aantrekkelijker wordt. Perfectie is vaak een saai verhaal.

Weegschaal

Vandaag is het echt een dag om jezelf te verwennen met eten van een goede traiteur of een lekkere zak patat. Koop meteen iets moois voor jezelf of ga royaal shoppen bij je favoriete winkel. Zelfliefde kent veel verschijningsvormen.

Schorpioen

Trek de buitendeur dicht. In die stilte vindt jij jezelf opnieuw uit. Wanneer je alles weer in perspectief hebt, zul je het grote plaatje zien. Alles in het leven heeft zo z’n eigen tempo. Neem alle tijd om ergens op te broeden.

Boogschutter

Jij bent zelf een open boek, maar het kan zijn dat een goede vriend of vriendin niet zo transparant is. Laat hem of haar in eigen tempo met bekentenissen komen. Soms schamen mensen zich in stilte voor hun eigen gedrag.

Steenbok

Emoties passen niet in een excelsheet. En niet alles is een kwestie van zwart of wit. Maak het je partner niet onnodig moeilijk. Als iemand liegt, doen ze dat in eerste instantie tegen zichzelf. Vandaag komt het allemaal uit.

Waterman

Kijk vandaag niet verrast op als je iets over jezelf ontdekt wat je voor onmogelijk hield. Een beperkende overtuiging heet niet voor niets zo. Je kunt namelijk veel meer dan je tot nu toe dacht.

Vissen

Vandaag heb je het zesde zintuig. De diepgang en de antwoorden die je zoekt, vind je vandaag bij jezelf. Het mooie is dat het om kristalheldere inzichten gaat. Vertrouw op je eigen gevoel, dan komt alles goed.