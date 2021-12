De tarotkaart van 12 december: Leeuw, magie gedijt goed bij een realistisch plan

Deze tarotkaart staat voor: De Magiër zet je wereld op z’n kop. Deze kaart is jouw eigen Hans Klok in pocketformaat. De Magiër laat je zien dat jij alles kunt ‘toveren’ wat jij maar wilt. Je bent de zendmast tussen hemel en aarde. Wat zou jij het liefst willen?

Ram

Wil jij die lieve en betrouwbare sprookjesprins aantrekken? Geloof dat je dat kunt, dan is het ook zo. Je hebt er alles voor in handen. Je kunt als een doorgewinterde tovenaar creëren wat je maar wilt. Ga ervoor.

Stier

Haal je toverstaf van stal en je wensenlijstje uit het stof. De wereld ligt voor je open. Oeps, loop je tegen je eigen muurtje van ongeloof aan? Maak een wensenlijstje. Stop het in een enveloppe en lees het over een paar maanden terug.

Tweelingen

Gooi je wensen met een extra vleugje sprankeling het universum in. Wens met sterrenstof en regenbogen. Zelfs als het gaat om een vaatwasser of een nieuw droogrek is het leuk om je krachten uit te testen. Een grote liefde wensen kan natuurlijk ook!

Kreeft

De Magiër is het teken voor jou dat je alles kunt neerzetten wat je maar wilt. Daar word je even stil van, hè? Weet je meteen al waar je hart naar verlangt of moet je dat nog even Googelen? Maak een wensenlijst en ga helemaal los.

Leeuw

Met de Magiër kun je ook hele praktische zaken tot een goed einde brengen. Bedenk een nieuwe visie voor je bedrijf. Of hoe je droomhuis er in de toekomst zal uitzien. Magie gedijt goed bij een realistisch plan.

Maagd

Voor dat je je bestelling plaats bij de geest in de fles, voel even goed of je het écht voor jezelf wenst. Je kunt het checken door te voelen of je hart een sprongetje maakt. Geen sprongetje? Groter wensen.

Weegschaal

Als jij je vandaag over durft te geven aan de Magiër, kan het onmogelijke gebeuren. Je stapt opzij en laat het lot je leven bepalen. Nu heb je ruimte om opnieuw te beginnen. Er wordt vanzelf duidelijk wat het beste voor jou is.

Schorpioen

Het is zalig iets te ontvangen, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Vertrouw op de signalen die je onderweg tegenkomt. Jouw leven krijgt een grote positieve wending. Misschien vind je wel een nieuwe ‘zakelijke’ liefde.

Boogschutter

Alle obstakels die je dacht te zien, vallen nu als vanzelf weg. Het leven opent nieuwe deuren voor jou. Laat je meevoeren op de stroom van het leven. Leun achterover en geniet van het magische uitzicht. Kun je het al zien?

Steenbok

Ben je klaar met alle eisen die je jezelf keer op keer oplegt? De lat mag even wat lager. Draag alles over aan het virtuele afvalpunt, zodat je vrij bent om opnieuw te beginnen. Zo, dat lucht op. Weet je al wat je wél wilt?

Waterman

Zeg gewoon: ‘Ik ben toegewijd aan de creativiteit van het leven. Alles wat komt, zal vergaan en weer herrijzen. Ik geef mij over aan iets dat groter is dan mijzelf. Ik heb magie in mijn hart en daarom ben ik de Magiër’. Dat is toveren 2.0!

Vissen

Deze kaart vertelt jou dat magie bestaat. Met de Magiër in je hart ben jij de alchemist pur sang. Met de elementen water, vuur, aarde en lucht kun je van vorm veranderen, manifesteren, liefhebben en ontvangen. Wens groot!