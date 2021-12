De tarotkaart van 2 december: Schorpioen, omarm veranderingen, je groeit ervan

Deze tarotkaart staat voor: Een moederlijke, nette instelling. Je wilt het dierbaren naar de zin maken. Huis & haard zijn heilig. Liefde: huwelijk & zintuiglijk genot. Voelt het fijn? Ruikt hij lekker, klinkt en smaakt het goed? Trouw en intimiteit zorgen voor levensvreugde. Werk: je bent creatief, ijverig en geduldig.

Ram

‘Een beetje vreemd, maar wel lekker’. Jij bent nu de eeuwige student die een nieuwe uitdaging zoekt. Je bent nu niet bang om iets te leren dat ver van je af lijkt te staan. Filosofie? Astrologie?

Stier

Je kunt nu goed verdienen met het delen van informatie, en het doorgeven van intellectuele kennis. Zorg dat je ook de deur naar je gevoel openhoudt. Dan komt wat je zegt uit je hart – en over.

Tweelingen

Een intieme relatie bloeit op. Best kans dat je trouw- of samenwoonplannen maakt. Er is veel onderlinge harmonie. Waren er misverstanden, dan zet je die in een handomdraai recht.

Kreeft

Ga je gapen van die oude vriendin? Steeds weer dezelfde verhalen moeten aanhoren is ook saai. Voordat je haar aan de kant schuift: zeur jij ook wel eens? Begrip groeit als je begint bij jezelf.

Leeuw

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… Jouw queeste om er jong uit te blijven zien kan ontaarden in ontevredenheid. Bouw aan een gezonde relatie met je lijf. Schoonheidsfoutjes maken je bijzonder.

Maagd

De spagaat tussen honderd-en-één dingen te doen en je concentreren op dat Ene veroorzaakt een kort lontje. Adem. En weet dat deze drukte ergens goed voor is. Het is tijdelijk.

Weegschaal

Je zesde zintuig fluistert. Best kans dat je onderbewuste antwoord geeft op iets waarover je twijfelde. In de war? Feliciteer jezelf. Het maakt je alleen maar sterker.

Schorpioen

Het einde van een uitdagende of onzekere situatie is in zicht. Grote kans dat het je financiën waren of de manier waarop je geld verdient. Omarm veranderingen, je groeit ervan.

Boogschutter

Plotselinge neigingen om iets nieuws te leren? Of om eigenhandig die serre te bouwen? Het gaat bijna vanzelf. Je beseft: het goud dat je buiten je zoekt, zit al binnenin je.

Steenbok

Denken dat je een eiland bent, is nu een dikke no-go. Heb je hulp nodig, vraag erom! Dan heb je meteen gezelschap. En de kans om later iets terug te doen. Geven is leven!

Waterman

Waar sta je binnen je gezin of familie, of in je vriendenkring? Hik je ergens tegenaan, dan kan dit nu worden uitgepraat. Een verhuizing of iemand die uit je leven verdwijnt brengt opluchting.

Vissen

Platonische relaties komen vandaag tot hun recht. Je geniet van elkaars gezelschap. Angst om iets te missen kan je klitterig maken. Check of je vrienden niet gebruikt om lastige issues te omzeilen.