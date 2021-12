Deze tarotkaart staat voor...

Met de Zes van Pentakels heb je de jackpot! Alles loopt precies zoals het zou moeten lopen. Je bent zeker van je zaak en jouw zelfvertrouwen is skyhigh. De Zes van Pentakels is ook een gelukskaart! Dus: make a wish. Je hebt succes aan je kont hangen.

Ram

Niemand kan jou omverblazen. Jij staat stevig met beide benen op de Hollandse klei. Voor alle investeringen in jezelf mag je nu de zoete beloning opeisen. En eerlijk gezegd: Je doet het niet voor minder.

Stier

Blaas de feestballonnen alvast maar op, nodig je beste vrienden (via videobellen) uit en zet de champagne koud. Jij mag jouw succes uitzinnig vieren. Eindelijk weer een feestje waar je door het geluid kan, ook al is het in de huiskamer en gezelschap klein.

Tweelingen

Surprise, surprise! Je voelt het al, er hangt van alles in de lucht. Dat belooft wat! Er zijn allerlei dingen gaande die invloed hebben op jouw leven. Het langverwachte mindblowing nieuws komt eraan!

Kreeft

Welke boodschap geeft je hart jou? Zegt het dat je meer van het leven moet genieten? Het kan zomaar zijn dat jouw liefde een grote verrassing aan het voorbereiden is! Vakantie of een romantisch cadeau?

Leeuw

Je bent vandaag een paradijsvogel! Kam je manen maar eens uitgebreid, want jij gaat shinen. Het regent zonnestralen. Welke rode loper leg jij voor jezelf uit? Of hoop je dat een ander het voor je doet?

Maagd

Gooi alle remmen los en race plat van de berg af! Je krijgt een positieve financiële boodschap waardoor zaken in een stroomversnelling komen. Dromen komen uit. Gefeliciteerd!

Weegschaal

Na een lange en hobbelige vlucht is het nu tijd een mooie boom op te zoeken en op de hoogste tak uitgebreid te fluiten. Geniet van het oogverblindende uitzicht. Succes is gearriveerd. Het is je gelukt!

Schorpioen

Misschien moet je nog even geduld hebben, maar dan verdwijnen alle problemen echt. Hoe fijn dat je eindelijk weer opgelucht adem kan halen. Soms is opnieuw beginnen het allerslimste wat je kunt doen.

Boogschutter

Het kan zomaar zijn dat je vandaag het verlossende telefoontje krijgt: je bent aangenomen. Je hebt er alles voor gedaan. Geniet van het goede nieuws. Je hebt het dubbel en dwars verdiend! Chapeau.

Steenbok

Zit je te dagdromen over een zalige vakantie of denk je aan een werkeloze cupido met nog wat extra liefdespijlen? Maak een plan en kom in actie. Vandaag kun je alles concreet en succesvol uitwerken.

Waterman

Cupido gaat vandaag voor jou aan het werk. Zoek je mooiste feestjurk alvast maar uit, gooi je haar los en teken een sexy en mooi gezicht. De Zes van Pentakels is ook een gelukskaart, dus geniet van de liefde.

Vissen

Je wildste dromen worden werkelijkheid als jij er echt voor gaat en in beweging blijft. Met een open mind neem je een totaal andere route dan iedereen verwacht. Je kiest voor jezelf en ontvangt een beloning.