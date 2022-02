Deze tarotkaart staat voor: vertrouwen in de toekomst vanuit intuïtie. Deze dame doet mysterieus aan, maar staat voor bescherming en goede vooruitzichten. In de liefde (her)ontdek je elkaar. Allerlei gevoelens, ook twijfels, kunnen sterker worden. In je carrière zoek je naar zinvolle(re) taken, je wilt het verschil maken.

Ram

Je kunt nu een voorbeeld voor iemand zijn, of iemand als voorbeeld nemen. In wie herken je jezelf? Wie bewonder je? Lees biografieën van je idolen. Na-apen mag. Monkey see, monkey do!

Stier

Zorg dat meningsverschillen jou en je partner niet uit elkaar drijven. Neem jezelf minder serieus en zoek naar overeenkomsten, niet naar verschillen. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde.

Tweelingen

Zijn je dromen fantasie, of voorspellend? Je probeert je gevoelens te verklaren met je brein, maar dat zal je nergens brengen. Negeer stemmen in je hoofd en volg je hart.

Kreeft

Als jij je onzeker voelt, trek je je terug. Het is belangrijk om je emoties serieus te nemen, maar hang jezelf er niet aan op. Kies voor het licht en de lach. Je partner kan je daarbij helpen.

Leeuw

Zorgen zijn voor morgen. Jij gaat lekker je eigen gang en geniet. Toneelspelen in de liefde heeft nu een groots effect, je komt mysterieus over. Weet wel wanneer je je ware zelf moeten laten zien.

Maagd

Piekeralert! Dat je niet alles weet of regelt, betekent niet dat het niet goed is. Doe wat je kunt, en vertrouw erop dat alles gaat zoals het moet gaan. Zet de eerste stap, ook al is het donker.

Weegschaal

Gedachten zijn als schapenwolkjes. Ze drijven voorbij, maar hebben vaak geen betekenis. Gebruik je brein alleen voor praktisch nut: boodschappenlijstjes, die band plakken…

Schorpioen

Jouw spanning is voelbaar voor je partner. Hij of zij weet dat je ergens mee zit. Laat de ander niet vissen, maar durf open te zijn. Wat heb je op je hart? Gedeelde smart is halve smart.

Boogschutter

Krachtig en mooi, zo voel jij je vandaag! Begeef je in gezelschap, want met jouw energie kun je geloof, hoop en liefde vandaag goed doorgeven.

Steenbok

Laat die gebruiksaanwijzing maar liggen, jij leert vandaag door te doen. Wat je ogen zien, kunnen je handen maken. Ook fysiek ben je op dreef, tussen de lakens neem jij het initiatief.

Waterman

Groepsactiviteiten leiden af. Moet je toch samenwerken, trek je tussendoor even terug op een stille plek. Je krijgt de beste ideeën onder de douche of op de wc.

Vissen

Lijken al je dromen in rook op te gaan? Ga in bad of onder de douche, neem een duik in zee of een meertje of luister gewoon stilletjes naar de golven. Het water geeft alle antwoorden.