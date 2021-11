De tarotkaart van 23 november: Maagd, liefde werpt roze licht op al je mogelijkheden

Deze tarotkaart staat voor: Met ‘Bekers Vier’ vieren we de liefde. Een bruiloft. Een geboorte. Een nieuwe liefde. Of een jubileum met je soulmate. Met ‘Bekers Vier’ schijnt er een lichtje in je hart en koester je iedereen om je heen.

Ram

Love is in the air! Laat je meevoeren op deze zachte en harmonische flow. Steek een kaarsje aan en bedenk waarvoor je dankbaar bent. Vandaag maak je misschien wel spontaan een datingprofiel aan.

Stier

Het enige wat je nodig hebt, is wat rust en ruimte om te voelen wat er echt van binnen bij je leeft. Je gaat het uiteindelijk toch doen, dus waarom vandaag niet beginnen? Luister naar het fluisteren van je hart.

Tweelingen

Geef jezelf toestemming om je toekomst precies zo vorm te geven zoals jij dat wilt. Vandaag zijn de sterren je gunstig gestemd. Je kunt het leven en de liefde vieren. Onthoud; liefde kent vele vormen.

Kreeft

Het mooie van het leven is, dat je elke dag opnieuw kunt beginnen. Creëer een wereld waar romantiek werkelijkheid wordt. Leef alsof je al bent in een omgeving waarvan je droomt en waarnaar je intens verlangt.

Leeuw

Vandaag is het een geweldige dag voor een knipoog of een spannende flirt. Check even of je relatiestatus dat toelaat, want voordat je het weet, gooi je een lont in een vaatje buskruit. Explosiegevaar!

Maagd

Liefde geeft je hoop en werpt roze licht op al je mogelijkheden, die misschien nog wel veel mooier zijn, dan jij met je kritische brein zelf kunt bedenken. Doe je ogen dicht en doe een wens!

Weegschaal

Kiezen voor iemand hoeft niet te betekenen dat je jezelf helemaal wegcijfert en zelfs nooit meer naar een ander mag kijken. Bespreek opnieuw, of van tevoren, wat jij onder monogamie verstaat. Respecteer altijd eerst je eigen grenzen.

Schorpioen

Er is eindelijk weer echte vrolijkheid op komst. Laat het oude los en wees dankbaar voor de geleerde lessen. Neem gracieus afscheid van datgene wat jou niet meer dient. Maak ruimte voor echte liefde. Het is tijd voor een nieuw begin.

Boogschutter

Er is echt iets te vieren en dat doe jij het liefst met je vriendinnen. Het ene is niet los te zien van het andere. En gelukkig vind jij het gezond dat iedereen een eigen mening heeft. Morgen is er een nieuwe dag.

Steenbok

Hoe zalig dat je vandaag van al je succes en geluk kunt genieten. Dus schop je schoenen uit, schenk een wijntje of een sapje in en proost met je dierbaren. Geluk is een simpel verhaal.

Waterman

Jij surft op de flow van het leven. Daarom heb je zoveel vrienden om je heen. Er wacht nog meer geluk op je. Gewoon een gevalletje van oorzaak en gevolg. Ook wel Karma genoemd. Die van jou is briljant.

Vissen

Wij zijn allemaal een afspiegeling van elkaar. Onderaan de streep willen we allemaal hetzelfde. Wat goed is voor jou, is ook een feestje voor jouw familie. Verras jezelf met een spontane, spannende move!