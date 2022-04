Deze tarotkaart staat voor: Beetje lastig De Kluizenaar zo net na het weekend op de maandag. Maar goed, dan maar introspectie bij het koffiezetapparaat. Een geweldige dag om stil te luisteren. De antwoorden verbergen zich tussen de regels.

RAM

De antwoorden rollen uit je mond, voordat je het zelf doorhebt. Soms zit jij op je filosofische stoel en vandaag, vindt iedereen dat jouw perspectief heel veel wijsheid onthult. Doe er je voordeel mee.

STIER

Je had afgesproken met je vriendinnen, maar eigenlijk heb je veel meer zin om lekker de bloemen in die mooie vaas te zetten en een lekkere vega quiche te bakken. Misschien kun je het combineren?

TWEELINGEN

Soms is het ook fijn om in je eentje eropuit te trekken. Gezelschap is fijn, maar mensen kletsen over het algemeen de oren van je hoofd. Nu heb je tijd om te genieten van de stilte en het natuurschoon.

KREEFT

Een huiselijke dag, die vraagt om je lievelingsrecept en een goed boek. Zeg gewoon tegen je familie dat ze je even met rust moeten laten. Dat je een stille dag hebt, maar dat je heel veel van ze houdt.

LEEUW

Een serieuze bui kan heel waardevol zijn. Zeker als al dat nadenken tot mooie inzichten leidt. Bedenk eens wat je op lange termijn met je werk wilt en of die doelen ook bijdragen aan het grotere geheel.

MAAGD

Kritisch onderzoek is handig als je je jaaropgave maakt, maar je mag vandaag ook eens op een rijtje zetten wat je allemaal goed doet. Een ezel gaat sneller lopen van een wortel dan een stok. Lief zijn is wijs.

WEEGSCHAAL

Geluk is een simpel verhaal, maak het vandaag daarom niet onnodig moeilijk voor jezelf. Als een probleem zich voordoet, kijk dan of je het ter plekke kan oplossen of dat het nog een paar dagen moet rijpen.

SCHORPIOEN

Een rustig moment voor jezelf zit er niet altijd in. Een druk gezin of een veeleisende baan gaan meestal voor. Maar vandaag is het belangrijk dat je jezelf op de eerste plaats zet en je even terugtrekt.

BOOGSCHUTTER

Wijsheid zit er bij jou zo ingebakken, dat je niet eens doorhebt dat best veel mensen bij jou voor raad komen. Vandaag staat er op je voorhoofd ‘Ik heb de antwoorden’. Vergeet er niet van te genieten.

STEENBOK

Vandaag ben jij je eigen goeroe. Dat is wel zo handig, want vandaag wordt je innerlijke wijsheid op de proef gesteld. Reactief met emotie in het moment reageren is nooit verstandig. Tel tot twintig en zucht.

WATERMAN

Met zachtheid los je elk innerlijk conflict op. Dus als je nu het antwoord niet weet, vraag jezelf dan eens af wat je zou doen als je het wel wist. Maak een wandeling of doe een dutje. Het komt goed.

VISSEN

Heerlijk in je eentje door de duinen struinen of een mooie theepot vinden in een kringloopwinkel is vandaag precies wat er voor jou op het menu staat. En in de rust komen alle antwoorden bovendrijven.