Deze tarotkaart staat voor: pas op de plaats. Lijkt op de periode van herstel na ziekte, je moet even passief zijn. Tijd om na te denken, de balans op te maken. Liefde: vastzitten in een relatie of in het singledom. Je wilt anders leren kijken. Werk: stagnatie, uitstel van plannen. Forceren is een no-go.