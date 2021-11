De tarotkaart van 25 november: Schorpioen, maak een lijstje met dingen waarvoor je dankbaar bent

Deze tarotkaart staat voor: Met ‘Acht van Zwaarden’ word je gevraagd zaken écht aan te kijken. Als je dat doet, zul je zien dat illusies vanzelf wegvallen. Echt kijken naar wat er voor je staat, vraagt moed. Spring over je zelfbedachte ravijn. Bevrijd je van een oude overtuiging, die totaal niet waar blijkt te zijn.

Ram

Soms hoef je alleen maar het condens van de spiegel te vegen om te zien dat je nog steeds heel aantrekkelijk bent. Elke leeftijd heeft zijn eigen charmes. Beauty is in the eye of the beholder.

Stier

Je kunt je eigenwijze stierenkop in het zand steken en doen alsof er niets aan de hand is, maar iedereen kan zien dat je bang bent. Laat die façade zakken, er zijn mensen die je willen helpen.

Tweelingen

Soms zitten zaken totaal anders in elkaar dan jij hebt bedacht. Loop je lijstje met tegenargumenten nog eens zorgvuldig met een stofkam door. Zie je nu ook dat ze allemaal zijn gebaseerd op angst?

Kreeft

Wat zou je doen als je wist dat je niet kon falen? Ben je bereid om je droom in honderd stukjes op te hakken en er in honderd kleine stappen naartoe te lopen? Maak het kleiner, dan gaat het makkelijk en snel.

Leeuw

Zelfs moedige mensen zijn wel eens bang. Angst heeft ook een positieve functie. Het kan je waarschuwen voor zaken die jij over het hoofd ziet. Maar zie je ook dat dat nu niet het geval is?

Maagd

Als je aan allemaal enge dingen blijft denken, durf je straks niet eens meer je bed uit. Neem een zalig bad of douche met lavendelolie en voel eens rustig wat er nou écht onder al dat gepieker zit.

Weegschaal

Wat is het ergste dat kan gebeuren? En zou je dat aankunnen? Als het antwoord ‘ja’ is, dan kun je dat spookbeeld loslaten. Als het antwoord ‘nee’ is, dan is het tijd om met je beste vriendin of vriend te praten.

Schorpioen

In het donker zijn de meeste zaken griezelig. Steek een gezellig kaarsje aan. Zet een toastje en een kaasje op tafel. Maak een lijstje met dingen waarvoor je dankbaar bent, dan voel je je meteen een stuk beter.

Boogschutter

Wat gaat er allemaal om in je hoofd? Is het echt zo moeilijk als jij jezelf vertelt? Wat maak jij jezelf wijs? Laat je niet gek maken door die malle criticus in je hoofd. Laat hem ‘per ongeluk’ ontsnappen.

Steenbok

Het gezegde luidt ‘eerst zien dan geloven’, maar draai het eens om: ‘eerst geloven, dan zien.’ Geloof je zelf dat jouw plannen mogelijk zijn? Het is nu tijd om al je negatieve gedachten overboord te gooien.

Waterman

Normaal ben je voor de ‘duvel’ niet bang en kun jij je eenvoudig uit vervelende situaties redden. Concentreer je nu met alle aandacht op de taak die voor je ligt en weet dat deze ‘berg’ ook een eitje voor jou is.

Vissen

Kijk van boven af als een grote adelaar naar jouw situatie. Alles is mogelijk in een wondere wereld. Trek je stoutste schoenen aan en ga die avontuurlijke kant van jezelf per direct herontdekken!