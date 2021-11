De tarotkaart van 26 november: Waterman, nog heel even en dan kun je op je lauweren rusten

Deze tarotkaart staat voor: De Koningin van Zwaarden heeft moeilijke tijden gekend en is daardoor een wijze vrouw geworden. Met haar aan je zijde, kun je alle problemen het hoofd bieden. Aan leugens heeft ze een enorme hekel en ze laat zich door niemand wat wijs maken. Ze gaat recht op haar doel af en doet alles wat er voor nodig is om ze te bereiken.

Ram

Een gevlekte Chita ligt drieëntwintig uur in een boom en jaagt één uur! Zorg dat je prioriteiten niet op z’n kop staan. Zorg voor jezelf en neem rust als je lichaam dat aangeeft. De kaars brand aan twee kanten.

Stier

Flexibiliteit is een deugd. We maken allemaal fouten en als iemand oprecht ‘sorry’ zegt, zou je het kunnen overwegen of je niet met je hand over je hart wilt strijken. ‘Make love, not war’.

Tweelingen

Je hebt zoveel verschillende projecten door elkaar lopen, dat je van voren niet weet wat er aan de achterkant gebeurt. Neem gas terug. Een dag heeft vierentwintig uur, die van jou op het ogenblik zesendertig.

Kreeft

Ben je hard tegen jezelf of iemand anders? Misschien ben je gekwetst, maar dat hoeft echt niet altijd kwade opzet te zijn. Vraag gewoon rechtstreeks aan de persoon, wat de intentie is achter de woorden.

Leeuw

Je bent helemaal in je element in de spotlight. Door de adrenaline voel je niet, dat je soms even opzij moet stappen en iemand anders de show mag laten ‘dragen’. Leer van je fouten, bewaak je eigen energie.

Maagd

Het is fantastisch wat je allemaal hebt bereikt, maar hoe zit het met je vrienden? Maak je voldoende tijd en ruimte voor zo maar even een gesprek over ‘koetjes en kalfjes’? Niet alles hoeft zinnig te zijn.

Weegschaal

Je wilt het iedereen naar de zin maken, maar het allerliefste maak je vandaag in alle rust je eigen project af. Je kunt ook beleeft je mobiel op stil zetten. Als je bereikbaar bent, zeg je in feiten: ‘storen mag’.

Schorpioen

Zakelijk succes is een zalig gevoel, maar familie staat voor jou altijd bovenaan. Soms zorgt dat voor een intern dilemma. Overleg met je familie of ze je een paar extra uurtjes kunnen en willen missen.

Boogschutter

Zware tijden hebben van jou een wijs mens gemaakt. Daarom is tegenwoordig geen berg te hoog voor jou. Het is zalig dat de toekomst naar je lacht en jij vol gas kan geven; vavavarrrrroooom!

Steenbok

Gaan! Recht op je doel af. Jij bent alle problemen de baas. Jij bent niet ‘stuk’ te krijgen. Jouw strijdlust heeft je gebracht waar je nu bent. Als er één onafhankelijk is, ben jij het wel. Geniet van je succes.

Waterman

In je eigen tempo, zit je nu in de afrondende fase van een drukke tijd. Nog heel even en dan kun je op je lauweren rusten. Bedenk alvast wat je wilt doen met de feestdagen en hoe jij jezelf gaat verwennen.

Vissen

Jij voelt dat iemand niet de waarheid spreekt, terwijl anderen zeggen dat je spoken ziet. Jij wilt ze waarschuwen, maar ze staan er nog niet voor open. Laat ze het in hun eigen tijd ontdekken, maar let op!