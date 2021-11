De tarotkaart van 27 november: Vissen, wat normaal zwaar is, gaat vandaag moeiteloos. Het lijkt wel of je op wolken loopt

Deze tarotkaart staat voor: De Ster is een kaart van heling en rust. Maar ze staat ook voor lang gekoesterde wensen, die uitkomen. Verlang jij met alles wie je bent, naar een echte soulmate, die trouw, lief, leuk en knap is? Of wil je na een hectische tijd met je eigen liefde naar de sauna of naar een tropische warme plek? Verras je partner vandaag nog!

Ram

Kom je alleen maar slijmerige kikkers tegen, die met hun modderpootjes op je hart dansen? Vrees niet, er is iets moois naar je onderweg. Vergeet daarom je hart niet van het slot te halen.

Stier

Je hebt alles bereikt wat er te bereiken valt. Je mag trots zijn op jezelf. Nu is het weer tijd om de teugels te laten vieren en even te genieten van een lange wandeling in het bos of warme chocolademelk.

Tweelingen

Het is een algemene waarheid, maar ‘Na gedane arbeid, is het goed rusten’. Vergeet niet dat het leven uit meer bestaat dan doelen bereiken en afvinken. Trakteer jezelf op iets zachts en roze.

Kreeft

Creëer vandaag extra rust. Steek midden op de dag een kaarsje aan. Schrijf een liefdesbrief aan het leven en laat even de ‘boel de boel’. Vandaag is het belangrijk om rustig aan te doen. Geniet ervan.

Leeuw

Als je weet wat je wilt en dat opschrijft, heb je vijfennegentig procent meer kans om dat doel binnen een bepaalde tijd te halen. Be careful what you wish for. Dromen komen uit.

Maagd

Alles loopt precies volgens jouw schema, er is alleen een klein detail dat jij over het hoofd ziet. Weet je het al? Nee? Jezelf! Zet vanmiddag wat me-time in je agenda. Je hebt het dubbel en dwars verdiend.

Weegschaal

Hoe zalig dat jij eindelijk kunt genieten van alle dingen die je de laatste tijd voor anderen hebt gedaan. Niemand kijkt ervan op als je jezelf vandaag op de eerste plaats zet. Geven en nemen zijn in balans.

Schorpioen

Vandaag heb jij het geluk aan je ‘schorpioenenstaart’ hangen. Vertel je jouw geheimen en diepste wensen aan vrienden? Of deel je ze pas als ze zichtbaar zijn? Vriendschap bestaat uit wederzijds vertrouwen.

Boogschutter

Nu is de beste tijd om een verlanglijstje te maken voor 2022. Oké, het is misschien een beetje vroeg maar ‘De Ster’ is de wenskaart, dus doe het nu. Een gevalletje van: het ijzer smeden als het heet is!

Steenbok

Jij weet als geen ander dat ‘Timing is everything’. En laat het vandaag nou precies zo’n dag met een gouden randje zijn. Je hebt niets te verliezen. Wensen komen uit, ook als je super nuchter bent.

Waterman

Halleluja. Je bent gezegend, want je hebt vandaag een magische kaart. Het lijkt wel of de zon alleen voor jou schijnt! Alle stoplichten springen automatisch op groen. Gefeliciteerd. Pak het momentum.

Vissen

Wat normaal zwaar is, gaat vandaag moeiteloos. Het lijkt wel of je op wolken loopt. Misschien mag je het even rustig aan doen. Let op de aanwijzingen. Er is namelijk nog een leuke verrassing onderweg