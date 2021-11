De tarotkaart van 28 november: ‘Leeuw, vlinders komen uit alle hoeken en gaten tevoorschijn’

Deze tarotkaart staat voor: Bekers Twee is een kaart van gelukzaligheid en gelijkgestemde. Het is een kaart die gaat over een wederzijdse en gelijkwaardige liefde met passie, warmte en diep respect. Alsof dat nog niet genoeg is, mag je vandaag ook de liefde voor jezelf en je zelfvertrouwen verder ontwikkelen. Het leven is een kleurrijk feest.

Ram

Mocht je denken dat het vandaag een saaie dag wordt, dan kan het leven je weleens aangenaam verrassen. Je stoere en vurige houding kan zomaar eens omslaan en je ware romantische aard onthullen.

Stier

Jij leeft graag met het adagium ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Vandaag is het tijd om uit een ander vaatje te tappen. De liefde zegt ‘Kom uit je comfortzone’. Verras degene van wie je houdt.

Tweelingen

Jouw hart is net een vlinder en kust het liefst elke bloem. Misschien ben je er inmiddels achter dat die korte aandachtspanne misschien wel iets zegt over je angst voor intimiteit. Wees eerlijk tegen jezelf.

Kreeft

Bereid je voor op een serenade onder aan je balkon door die onbekende knapperd met een rode roos tussen zijn tanden. Misschien moet-ie z’n mondkapje eerst even afzetten of praktisch: aanbellen.

Leeuw

Laat je meevoeren naar een leeg plekje midden in huiskamer om heel dicht tegen je geliefde aan te schuifelen op dat romantische liedje van Ed Sheeran. Vlinders komen uit alle hoeken en gaten tevoorschijn.

Maagd

Het is een dag om ontzettend dankbaar te zijn, want iemand kan zomaar zijn ware gevoelens laten zien. En als iemand eindelijk zegt ‘Ik houd van je’, laat dat dan binnenkomen, tot diep in je hart.

Weegschaal

Zoek op Spotify een mooie playlist en laat je van je beste kant zien. Trek je Oud en Nieuw-outfit nu al uit de kast. Verklaar je lief de liefde. En heb je nog geen liefde? Vrees niet; de liefde zoekt jou.

Schorpioen

Vandaag slaan de vlammen de pan uit. Zelfs in je coltrui heb je sjans. Je mag zelf kiezen of je gezapig naar Netflix gaat liggen gluren met pepernoten of dat je iets spannends gaat doen vannacht.

Boogschutter

Kijk vandaag eens langer dan normaal in de spiegel. Wat zou je diep vanbinnen aan jezelf willen veranderen. Durf je er echt voor uit te komen? Wil je spontaner en vrolijker zijn? Geef jezelf groen licht.

Steenbok

De kaart ‘Bekers Twee’ gaat ook over verantwoordelijkheid nemen voor de liefde in jezelf. Ben je trots en tevreden over wie je bent? Heb je naast je succesvolle leven ook een hechte band met je familie?

Waterman

Hangen die datingsapp je de keel uit? Of vind je je eigen relatie maar een saaie bedoening? Kijk waar jij actie kan ondernemen om van de liefde weer iets spannends te maken in je leven. Jij hebt een visie.

Vissen

Jouw sterrenbeeld bestaat uit twee vissen en die staat gelijk aan de tarotkaart ‘Bekers Twee’. Twee gelijkgestemde zielen vinden elkaar en overhandigen elkaar de eeuwige liefde. Wie is jouw soulmate?