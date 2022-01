De tarotkaart van 3 januari: Leeuw, wees zacht en laat je kwetsbare kant zien

Deze tarotkaart staat voor: met de ‘Kracht’ kaart kun jij met gemak je innerlijke beest en wilde emoties temmen. Dus niet meteen het hele servies door de kamer gooien! Rustig in harmonie met jezelf en anderen verbinden.

Ram

Ga bij de volgende confrontatie met je geliefden niet gelijk schreeuwend uit je dak. Bedenk: je kunt het ook met beleid aanpakken. Zodat je kunt stoppen met ‘sorry’ zeggen en weer lijmen.

Stier

Altijd al de ambitie gehad een leeuwentemmer te worden? Dit is je kans. Je hoeft echt niet te solliciteren bij circus Renz. Vandaag word je op de proef gesteld. Sta je erboven of ga je boos reageren?

Tweelingen

Er hangt wat in de lucht, maar het is nog niet allemaal duidelijk wat er nou precies aan de hand is. Ga eens rustig zitten met een kopje thee en kijk wat er uit het donker op je afkomt. Stay put! Wees dapper.

Kreeft

Jij kunt luisteren met je hart, maar zie je vandaag ook wat erachter zit als iemand je uit het niets aanvalt? Probeer het te begrijpen als iemand zijn tanden laat zien, in plaats van een glimlach. Het heeft niets met jou te maken.

Leeuw

Stoer doen kun je al. Soms is het voor anderen ook belangrijk dat ze je kwetsbaarheid zien. Dat creëert een veilige plek om ook met gevoeligheden voor de dag te komen. Wees een leider. Wees zacht.

Maagd

Vandaag mag je er een tandje bijzetten. Laat je niet omverlopen door die glibber met die grote mond. Blaffende honden bijten niet. Dus in plaats bibberend in een hoekje afwachten, gewoon dapper eropaf.

Weegschaal

Ruzie maken is niet jouw ‘cup of tea’. Laat je vandaag dan ook niet uit je tent lokken. Het is soms veel krachtiger om lelijke woorden als water van ‘jouw’ eendenverendek af te laten glijden.

Schorpioen

Kom vandaag eens achter de gordijnen vandaan. Je mag zowel je kracht als je zachtheid laten zien. Waarom altijd de ‘geheimschrijver’? Anderen weten toch allang dat jij ze altijd een paar stappen vooruit bent.

Boogschutter

Er zitten geen monsters onder je bed en als je het licht aandoet, zie je dat de schaduwen op de muur ook geen geesten zijn. Soms moet je zaken aankijken om te zien wat ze zijn. Doe het nu voor honderd procent.

Steenbok

Vandaag kun je heel succesvol zijn in zaken van het hart. Je weet precies de juiste woorden te vinden. Hoe fijn is dat. Iedereen hangt aan je lippen en is het zonder woorden met je eens.

Waterman

Emoties zijn soms een beetje waterig. Wat voor jou totaal onbelangrijk lijkt, is voor een ander van levensbelang. Haal het tempo uit je krachtige brein en troost iemand met liefde, niet met logica.

Vissen

Als je boos bent, vertroebelt dat je waarnemingsvermogen. Houd een open mind en neem voor de verandering eens een totaal andere insteek dan iedereen verwacht. Haal de Kleenex maar alvast tevoorschijn.