Deze tarotkaart staat voor: De Wereld is een positieve kaart die gaat over een succesvolle afronding. Daarom staat zij automatisch ook voor een nieuw begin. Geniet even van de winst. Waarom meteen doorkachelen naar de volgende finish?

Wat zegt de tarotkaart voor 30 april over jou?

RAM

De Wereld is vandaag van jou. Heerlijk, alsof alle stoplichten op groen staan en overal waar je komt mensen voor je applaudisseren. Geniet er gewoon van. Morgen is het leven weer realistischer.

STIER

Een nieuwe doelstelling is precies wat je nodig hebt. Want als je een grote taak met een stip aan de horizon zet, gaan de kleinere ‘taakjes’ gewoon mee in de slipstream. Zo maak je het jezelf makkelijker.

TWEELINGEN

Soms kost het iets als je iets nieuws wilt opstarten. Je weet in iedere geval dat je er alles aan hebt gedaan om van het oude een succes te maken. Laat het nu los. Begin gewoon dapper opnieuw.

KREEFT

Gefeliciteerd, je hebt het geweldig gedaan. Iedereen om je heen ziet hoe hard je ervoor hebt gewerkt. Het is belangrijk dat je er, ondanks de overwinningsdip, toch van geniet. Je hebt het echt verdiend.

LEEUW

Je hebt je zelfrespect verdiend. Het mooie ervan is dat anderen nu ook respectvoller met je zullen omgaan. Je hoeft je grenzen daarom minder hard te stellen. Ontspan en geniet van deze ommekeer.

MAAGD

Het is het einde van de reis; boek meteen een nieuwe. Voorpret is een belangrijk aspect voor jou. Je kunt op je gemak alles tot in de puntjes uitpluizen. En eenmaal daar zal alles soepel en goed verlopen.

WEEGSCHAAL

Het mooie van een geweldige prestatie is dat je het kunt vieren met familie en vrienden. Laat je lekker verwennen. Anderen vinden het zalig om iets terug te kunnen doen. Jij staat ook altijd klaar voor hen.

SCHORPIOEN

Neem vandaag alle tijd die je nodig hebt voor jezelf. De mensen om je heen begrijpen dat je na zo’n grote prestatie even bij moet komen. Dat doe jij op geheel eigen wijze. Zorg dat je helemaal weer oplaadt.

BOOGSCHUTTER

Jij hebt je iets voorgenomen en het einde is in zicht. Nog even volhouden en wie weet kom je vanavond al over de ‘finish’. Vergeet onderweg niet van deze special dag te genieten. Haast is verspilling.

STEENBOK

De Wereld is de ultieme kaart van voltooiing. The world is your oyster. Halleluja. En hoe mooi. Je krijgt ook nog eens hulp uit alle windhoeken. Laat anderen je helpen om het succesvol af te ronden.

WATERMAN

De Wereld is ook een wenskaart. Wat wens je voor jezelf? Welke wonderen wil jij tegenkomen? Of ben je alweer bezig om mooie dingen voor anderen te ontwikkelen. Let op: dat is een diepe valkuil.

VISSEN

Jij bent altijd op zoek naar bijzondere gebeurtenissen en nieuwe mogelijkheden. Geniet van alle liefde, wijsheid en weelde. Je hoeft namelijk even helemaal niets te doen vandaag. Ontspan en feest.