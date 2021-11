De tarotkaart van 30 november: Boogschutter, de grens tussen liefde en obsessie is wat vaag

Deze tarotkaart staat voor: Volharding en uithoudingsvermogen. Je ziet kansen en bereikt duurzame doelen. In de liefde voel je je veilig, er is vertrouwen. Voor singles betekent deze ridder de kans op het aangaan van een vaste relatie. Werk: je buffelt lekker door en krijgt ondertussen inzichten.

Ram

Je bent hyper-betrokken bij alles wat met je werk te maken heeft. Met je neus er bovenop zitten kan zowel goed of slecht zijn. Gebruik het ten goede en wees bezig met onafgemaakts en je eigen groei.

Stier

Kom je niet tot je recht op je werkplek? Vandaag kan iets of iemand je triggeren om een heel andere weg in te slaan. De juist weg! Ook als je nog twijfelt: weet dat het uiteindelijk goed komt.

Tweelingen

De dag nodigt uit tot introspectie. Innerlijke discussies en gevoelens van ‘niet goed genoeg’ zijn, komen tot rust. Je donkere kantjes omarmen is misschien nog lastig, maar je leert snel.

Kreeft

Relaties staan in de spotlights. Die ene knipoogt. Je (zwangerschaps)test is positief. Je partner geeft gul. Kleine cadeautjes vertellen je veel. Je weet dat hartenwensje zelf ook leuk te verpakken.

Leeuw

Uithoudingsvermogen groeit! Je hebt grote plannen voor het komende jaar en die krijgen nu handen en voeten. Pesterijtjes, grapjes en aanrakingen zijn de weg naar het hart van jouw geliefden.

Maagd

Een nieuwe hobby kan je helemaal in beslag nemen. Je graaft je in en wilt van niets anders weten. Met je mening klaar staan, is nu je struikelblok. Zelfs jij kunt ernaast zitten: bijt op je tong.

Weegschaal

Deze ‘ridder van pentakels’ nodigt je uit om risico’s te nemen. Speculeer alleen met geld dat je over hebt. Houd wel in gedachten dat je nu een beetje té gemakkelijk ‘ja’ zegt op alles dat geld kost.

Schorpioen

Een gewone ontmoeting kan zomaar een gouden randje krijgen. Tenminste, in jouw ogen. Giet je poëtische en romantische gevoelens in woorden, verf of klei. Meesterwerkjes in de maak!

Boogschutter

De grens tussen liefde en obsessie is wat vaag. En ekstergedrag vertaalt zich nu in overdadige Sint-cadeaus. Bedenk dat je niet alles nodig hebt dat naar je knipoogt en blinkt.

Steenbok

Je voelt je gezien en gehoord, je gebuffel vangt blikken. Doe er iets moois mee en geef het door. Een jongere iets leren gaat nu spelenderwijs. Je geniet. Tijd voor een carrièreswitch?

Waterman

Een vriend(in) met problemen kan bij je terecht. Jij biedt helpende handen en luisterende oren. Prima gelegenheid om je natuurlijke gaven te etaleren. Ook goede daden worden doorverteld.

Vissen

Wil je indruk maken? Doe dat niet met je status. Werk je in een autoriteitspositie, dan kun je dwingend overkomen. Prettig: je maakt kans op bonussen. Je wordt gezien als expert ergens in.