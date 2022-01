De tarotkaart van 4 januari: Steenbok, bedenk dat jij van alles een succes kunt maken

Deze tarotkaart staat voor: Pentakels Zeven kan een verkeerd beeld oproepen van de werkelijkheid. Je werkt hard, maar je hebt het gevoel dat je geen stap vooruitkomt. Vandaag kun je een stapje naar achteren zetten en eens rustig kijken naar de waarheid achter het grote plaatje.

Ram

De zaken gaan voorspoedig, maar jij ziet het nog niet. Het gaat voor jou nog steeds snel genoeg. Dat komt omdat voor jouw gevoel het einde nog lang niet in zicht is. Geduld is een schone zaak in deze.

Stier

De vraag ‘is dit alles?’ popt steeds vaker op. Probeer de dingen eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Misschien is het tijd voor een schietgebedje of een vrolijk kleurtje? Bekijk het eens met je roze bril.

Tweelingen

Zelfs als het zakelijk en financieel erg zwart lijkt, kun je het nog steeds van een zonnige kant zien. Stel jezelf open voor succes. En geef jezelf dat welverdiende schouderklopje. Je doet het zo goed.

Kreeft

Let op waar jij je focus legt. Er zijn altijd doemscenario’s, dus geniet met volle teugen en denk eraan: bij voorbaat je mogelijke problemen en zorgen thuis te laten. Die horen niet op zo’n zonnige plek.

Leeuw

Durf jij je eigen succes onder ogen te zien? Je krijgt dankzij een bijzondere inval de mogelijkheid om zaken te verbeteren. Je denkt dat al je harde werken voor niets is geweest, maar je bent er bijna.

Maagd

Geniet bewust en met volle teugen van een onverwachte surprise, die jouw volharding je nu zo spontaan in je schoot werpt. Niet alles loopt zoals jij het van tevoren hebt bedacht. Soms is het nog veel beter.

Weegschaal

Start vandaag geen nieuwe dingen, maar evalueer even hoe je ervoor staat. Gewoon in je agenda of op je prikbord. Een overzicht wordt pas helder als je het van een afstandje bekijkt. Veel plezier.

Schorpioen

Mokken en bokken heeft geen zin. Wees dankbaar voor wat er nog wel is, in plaats van boos om alles wat je mist. Je zult zien dat er dan vanzelf weer nieuwe dingen op je pad komen. Lach naar de wereld.

Boogschutter

Na regen komt altijd zonneschijn. Laat je nuchtere, slimme en redelijke instelling even los. Maak een lange wandeling en kijk dan eens met wat voor ideeën je thuiskomt. Soms is niets doen wijs.

Steenbok

Niets is wat het lijkt. Soms is een tegenslag nodig, om er met wat kleine aanpassingen een groot succes van te maken. Wees lief voor jezelf en bedenk dat jij van alles een succes kunt maken. Rustig aan.

Waterman

Misschien moet je er gewoon nog een nachtje over slapen voordat je de conclusie trekt om de stekker eruit te trekken. Of praat er eens over met een goede vriendin met verstand van zaken. Klaar de lucht.

Vissen

Je mag best lui zijn en relaxen, maar soms moet je jezelf ook een schop onder je kont geven en weer aan de slag gaan. Niet alles komt vanzelf op z’n pootjes terecht. Zeker de boekhouding niet. Gas erop.