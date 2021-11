De tarotkaart van 4 november: “Maagd, ga niet over je grenzen om te pleasen”

Deze tarotkaart staat voor: Kansen en de moed om ze te grijpen en risico’s te nemen. Geen woorden, maar daden. Zelfontplooiing en optimisme. Liefde: een oprechte, vervullende relatie. Het brengt warmte en levendigheid. Werk: je krijgt mogelijkheden om je te ontplooien. Je toont inzet en goede wil.

Ram

Op het werk complimenten, in je privéleven verleiding. Jij kunt vandaag op je scherpe instinct vertrouwen bij het maken van keuzes. Ondanks hoge golven blijf je kalm varen, je bent in je element.

Stier

Geef je doelen prioriteit en laat je niet afleiden. Zelfs gekke ideeën komen goed over het voetlicht. Zoek je comfort, zoek het dan in filosofische gesprekken of schrijfsels. Niet in eten.

Tweelingen

Groeien alledaagse verplichtingen boven je hoofd uit als flatgebouwen? Vraag je geliefde(n) om een gunst. Zie foutjes door de vingers, ook als je denkt dat jij het beter kunt.

Kreeft

Er hangt een vastberaden aura om je heen. Je maakt wensen waarheid. Dit werkt vooral bij mensen van wie je houdt. Iemand van ver neemt contact op. Je beseft hoezeer je diegene mist.

Leeuw

Drukke werkzaamheden hebben consequenties voor je privéleven. Dat lage pitje thuis wordt je niet in dank afgenomen. Trakteer op een avondje uit, daarmee toon je je grote hart.

Maagd

De ijverige mier krijgt niet alleen applaus op het werk. Ook thuis weet men je te waarderen. Ga niet over je grenzen om te pleasen. Je hebt wat tijd voor jezelf nodig. Die stapel boeken lonkt!

Weegschaal

Brengt die onverwachte situatie je uit evenwicht? De sterren, in combinatie met de kaart, behoeden je voor misstappen. Laat je leiden door die innerlijke lach. En pas reisplannen aan.

Schorpioen

Moet je iets beslissen of sta je voor een keuze? Doe een schepje moed in de kom, roer er wat goede wil doorheen en laat sudderen. Je zesde zintuig maakt het soepje smakelijk af.

Boogschutter

Vertragingen werken in je voordeel vandaag. Je kunt langer nadenken of – en hoe – je iets wilt doen. Je krijgt niet altijd wat je wilt, maar wel wat goed is voor jouw ontwikkeling.

Steenbok

De nieuwe maan schijnt op sociale interacties. Binnen groepen neem of krijg je de leiding en je schittert. De valkuil? Roddels over je persoonlijke leven. Vertel alleen insiders hoe het echt zit.

Waterman

Heb je het gevoel dat je met de handrem aan autorijdt? Dat is het teken dat je moet opladen. Aarzel niet en neem rust. Hoe? Museumbezoek en creatieve uitspattingen ontspannen jou maximaal.

Vissen

Tikkeltje uit je doen? Zie schrikmomenten als een innerlijke wekker. Neem eerst wat tijd om je hart te voelen. Klopt het weer rustig? Kom dan in beweging. Zie deadlines als lifelines, je haalt ze!