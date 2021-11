De tarotkaart van 5 november: “Schorpioen, tanden laten zien is toegestaan, bijten niet”

Deze tarotkaart staat voor: Het verstand, en de kans om dat goed te gebruiken. Helder onderscheidingsvermogen en doordachte beslissingen. Liefde: een zakelijke oplossing of verhelderend gesprek om een diepgeworteld probleem op te lossen. Werk: inzicht en opluchting bij een gespannen werksfeer.

Ram

Voordat je mag relaxen is er wat werk aan de winkel. Vooral regelwerk en luisterwerk. Maak geen eigen verhaal van iemands woorden. Voorkom spraakverwarring en vraag wat iemand bedoelt.

Stier

Boek rustmomenten in voor jezelf, vlucht naar dat ‘onbewoonde eiland’ alleen of met je geliefde. Podcasts zijn een prima inspiratiebron. Als stel sta je sterk, geen donkere wolken in zicht.

Tweelingen

Kom eens uit je bubbel! Is het buiten donker, dan kan dat je hele doen en laten beïnvloeden. Kijk gekke filmpjes op Tiktok of lunch met die grappige collega. Alles voor de gulle lach!

Kreeft

Je hebt het recht om een slechte bui te hebben. Reageer die niet af op je omgeving. Een potje kussenstompen of boomschoppen verjaagt je demonen. Maak er een filmpje van en lach om jezelf.

Leeuw

Weten dat je onmisbaar bent, flatteert je ego. Je kunt vandaag wel wat veeleisend zijn voor mensen om je heen. Stel je flexibel op, dan wil men heus voor je lopen. Nee, niet rennen en vliegen.

Maagd

Mensen maken je dag. Iemand op het werk vangt je blikken en je laat jezelf charmeren. Grote kans dat de aantrekkingskracht wederzijds is. Stap gerust uit je harnas en onderzoek.

Weegschaal

Vertel je intieme verlangens en je partner is één en al oor. Hij/zij maakt het je naar de zin. Je ontdekt een kant van jezelf die je verbaast. Kan het zijn dat je opener bent dan je denkt?

Schorpioen

Laat twijfels niet je richtingaanwijzer zijn. Ware motivatie komt als je gelooft in wat je wilt bereiken. Bijt je erin vast als een pitbull. Tanden laten zien is toegestaan, bijten niet.

Boogschutter

Heb je iets te zeggen, doe dat nu. De sfeer is begripvol. Luister zelf ook om te begrijpen, niet om begrepen te worden, of om iets terug te zeggen. Je smeedt onbreekbare banden.

Steenbok

Je wilt geen luchtkastelen bouwen en dat is prima. Jij weet dat de fundering goed moet zijn. Het geldt ook voor de liefde. Zorg goed voor jezelf, daarmee bouw je onderhuids aan relaties.

Waterman

Wat wil je echt? - die vraag kan langszeilen. Je zit vol mooie ideeën. Je omgeving reageert er goed op; maak je geliefde(n) ‘medeplichtig’. Je motiveert elkaar om door te gaan.

Vissen

De wind zit in je zeilen. Steek de koppen bij elkaar en combineer nuttigs met aangenaams: ga samen lunchen. Het luidt een langere periode in van innige contacten die beloftes ook waar maken.