De tarotkaart van 8 december: Ram, vandaag laat jij alle weerstand varen

Deze tarotkaart staat voor: Niets houdt jou tegen met de Negen van Staven in je tas. Jij hebt een rotsvast geloof in jezelf en het leven. Compromissen sluiten is voor jou geen optie. Je volgt je eigen weg en laat je niet beïnvloeden door anderen. Keep your eye on the price. Je bent er bijna!

Ram

Je mag ze best wegjagen, die mensen die hun eigen angsten op jou proberen te projecteren. Iedereen heeft z’n eigen tempo en wijsheid. Vandaag laat jij alle weerstand varen en je begrijpt dat het helemaal geen zin heeft om je te verzetten.

Stier

Jij weet dat het zwaarste achter je ligt. En ondanks dat je nog niet al het resultaat ziet van jouw harde werken, kun je er toch al in volle teugen van genieten. Daarom heb je de hele dag een lach op je gezicht en voel jij je geïnspireerd.

Tweelingen

Jij kan vandaag schoon schip maken als je daar zin in hebt. Met deze Negen van Staven, mag je alles wat niet meer in je leven past, loslaten. Het heeft geen zin meer om je ergens aan vast te klampen, wat niet past. Doe het in je eigen tempo.

Kreeft

Maak ruimte voor nieuwe vrienden in je leven. Het zal je verrassen, maar je begint bijna aan een compleet nieuwe cyclus. Wees nu alvast bereid om afscheid te nemen van oude relaties en situaties. Er komen mooie zaken naar je toe.

Leeuw

Er zit ongedurigheid in je lichaam. Misschien wordt het tijd voor actie. Kijk eens goed om je heen. Ga die moeilijke onderhandelingen gewoon aan. Of onderzoek of je dat langlopende conflict vandaag harmonieus kan oplossen. Wacht niet te lang. Doe het nu!

Maagd

Je hoeft niet alles te controleren en dat vechten voor je doelen moet stoppen. Het wordt de hoogste tijd jezelf eens goed te verwennen met een warm bad en heel veel rust. Je doet zoveel voor een ander. In dit tempo houd je het niet vol.

Weegschaal

Jij twijfelt omdat je niet goed weet welke kant je uit wil met praktische zaken. Geef je hoofd een paar dagen rust en geef je over aan de flow. Als je weer op adem bent gekomen, vraag dan in stilte aan jezelf ‘wat wil ik nou echt?’. Je zult antwoord krijgen.

Schorpioen

Ben je bereid om je trots te laten varen? Ruziemaken kan soms de lucht klaren, maar als je nu het conflict opzoekt, heb je er zelf nog het meeste last van. Laat je verrassen door een nieuwe vorm van rijkdom; innerlijke rust.

Boogschutter

Als je teleurgesteld bent over het resultaat van je harde werken, realiseer je dan: ‘The best things in life are free’. Kijk opnieuw naar je leven en inventariseer waar je hart een sprongetje van maakt en jij echt van gaat stralen.

Steenbok

Doe een stap terug. Je hebt zo hard gewerkt, maar voor je gevoel staat jouw ‘Garden of Eden’ nog niet in bloei. Waarom kun je niet wachten totdat de bloemen in hun eigen tempo groeien? Zonder jouw haastige input, gaat alles sneller.

Waterman

Meesterschap vraagt duizend uur inzet. Je kunt niet verlangen van anderen, dat ze net zo gedreven zijn als jij. Dat zorgt alleen maar voor onnodige conflicten. Water stroomt altijd naar beneden. Ga mee met de flow.

Vissen

Dat wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je je zorgen maakt, worden je zorgen alleen maar groter. Laat een frisse wind door je hoofd waaien. Niets is wat het lijkt, op het eerste gezicht. Neem een vrije dag en kijk opnieuw.