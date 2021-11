De tarotkaart van 8 november: ‘Boogschutter, er hangt daadkracht in de lucht. Gas erop!’

Deze tarotkaart staat voor: Jij trekt de zegenwagen en dat betekent succes. Het is belangrijk dat je hoofd en hart op één lijn zitten. Als je die balans koestert, dan zal het succes aan je kont hangen. Zorg dus voor een onwankelbaar evenwicht in jezelf. Zonder haast gaat alles veel sneller!

Ram

Als je te emotioneel een beslissing neemt of alleen maar met je ratio naar je uitdagingen kijkt, dan verlies je het evenwicht. Besluit waar je echt heen wilt en zet dan, met geduldige stappen, je koers uit.

Stier

Je wordt wild door elkaar geschud door de tijd en je twijfels. In deze periode mag je weer met beide benen op de grond gaan staan. Zelfverzekerd zijn is een keuze. Feel the fear and do it anyway.

Tweelingen

Dagelijkse simpele rituelen kunnen je leven een magisch randje geven. Schakel over van je hoofd naar je hart. Maak bijvoorbeeld een huisaltaar met een kaars, bloemen en een briefje met je wens erop.

Kreeft

‘Vanuit je hart leven’, is spannend en opwindend. Geniet van alle liefde, die je voelt voor jezelf en anderen in deze nieuwe wonderlijke fase. Jij begrijpt als geen ander dat liefdevol zijn, het echte succes is.

Leeuw

Alles waarvoor je zo hard hebt gewerkt, zal zichtbaar worden in de buitenwereld. Jij kan jouw boodschap nu rustig communiceren. Het wordt een succes, maar pas op dat je het niet brullend doet.

Maagd

Als bezige bij mag je nu de buitendeur naar het leven even dicht trekken. In die stilte vind jij jezelf opnieuw uit. Rust is geen stap achteruit, maar juist een grote succesvolle sprong voorwaarts.

Weegschaal

Jij hoeft van tevoren niet te weten hoe conflicten eindigen. Het enige wat jij op tafel moet leggen, is je bereidheid tot meebewegen met de ander. Harmonie ontvouwt zich vanzelf. Dat is de ultieme rijkdom.

Schorpioen

Elke situatie in je leven, kun je gebruiken om je eigen motieven en intenties helder te krijgen. Integer zijn, is belangrijker dan winnen. Iedereen kijkt vanuit een ander perspectief naar deze situatie.

Boogschutter

Je weet het al, sterker nog … je voelt het al in je lichaam. Want ondanks jouw verstandelijke benadering, ben je ook heel gevoelig. Let op: er hangt daadkracht in de lucht. Gas erop!

Steenbok

Niets houdt jou tegen. Jij hebt een rotsvast geloof in jezelf en het leven. Compromissen sluiten is voor jou geen optie. Je volgt je eigen weg en laat je niet beïnvloeden door anderen.

Waterman

Wat vandaag voor anderen een brug te ver is, is morgen het meest briljante idee dat ze ooit hebben gehoord. Jij bent zo vrij als een kind. Daarom heb jij het in je om vandaag een geniaal idee te ontvangen.

Vissen

