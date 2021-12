De tarotkaart van 9 december: Vissen, te midden van je familie voel je je rijk en geliefd

Deze tarotkaart staat voor: Ik ben rijk en rijk van geest. Ik heb veel in mijn mars. Ik weet wat ik waard ben. De boodschap van De Koning van Pentakels is dan ook: geniet van het goede leven, zoals muziek, lekkere wijnen en kunst. Er is materiële overvloed.

Ram

Als je vandaag door je eigen hoge tempo en sluimerende vermoeidheid een ander niet goed behandelt, corrigeer dat dan meteen. Echte liefde is doordrenkt van respect en zorg. Haast is vaak liefdeloos.

Stier

Jij hebt alle tools in handen om rijkdom aan te trekken. Je bent ijverig en betrouwbaar. Vandaag krijg je de eerste zichtbare aanwijzingen, waar je achter de schermen zo hard aan hebt gewerkt.

Tweelingen

Je hebt ontzettend veel in je mars. Met de Koning van Pentakels weet je dat je waardevol bent. De boodschap aan jou is dan ook: geniet van het leven. Succes is nooit ver weg, met deze praktische en intelligente energie.

Kreeft

Harmonie is vandaag je hoogste waarde. Maar dat neemt niet weg dat je ook je aardse zaken perfect op orde hebt. Je bent niet vies van zakelijk succes. En dat is maar goed ook. Je krijgt een lucratief aanbod.

Leeuw

Als een waterval van overvloed deel jij je rijkdom met diegene van wie je houdt. Het kan ook zijn dat jij vandaag onverwachts een financieel aanbod krijgt. Vertrouw op jezelf en spring in het diepe, maar blijf wel met beide benen op de grond staan.

Maagd

Nu is het tijd om je volledig open te stellen voor alle mogelijkheden die op je pad zijn gekomen. Een promotie of een nieuwe baan ligt op tafel. Vergeet niet dat alles begint bij dromen en verlangens.

Weegschaal

Je mag vandaag veel meer voor jezelf vragen dan je denkt. Als je anders kijkt naar de situatie, kun je alles veranderen wat je maar wilt. Geef jezelf toestemming om je toekomst vorm te geven precies zoals jij dat zelf wilt.

Schorpioen

Alles in het leven beantwoordt aan de wet van oorzaak en gevolg. Daardoor zul je ervaren dat er ook op financieel vlak meer balans in je leven komt. Het is wel een goed plan om alvast aan de boekhouding te beginnen!

Boogschutter

Succesvolle tijden kloppen op jouw deur. Het is een ware zegen in je leven en je hoeft daar gek genoeg helemaal niets voor te doen. Je krijgt het gewoon in je schoot geworpen. Haal de slingers maar alvast van zolder.

Steenbok

Je zakelijke doelen vragen om vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Besprenkel alles met liefde en zorg. Zet het raam van je hart open en blijf ondertussen je stinkende best doen. Magie floreert op een realistische bodem.

Waterman

Jij ziet overal mogelijkheden. Door je tomeloze enthousiasme weet je misschien niet eens waar je moet beginnen. Vandaag draait alles om dienstbaarheid en praktische heldere informatie. Maak een masterplan!

Vissen

Vandaag wil je voor iedereen zorgen. Te midden van je familie voel je je rijk en geliefd. Je geniet van een lange wandeling in de natuur en krijgt als beloning voor het doorstaan van al die regen wel een kleurrijke hemelboog.