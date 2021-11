De tarotkaart van 9 november: Leeuw, het is tijd om je plannen voor 2022 op papier te zetten

Deze tarotkaart staat voor: Misschien wordt het tijd voor meer actie en vuur in je leven. Kijk eens goed om je heen. Waar kun jij je enthousiasme en daadkracht inzetten? Wil je verhuizen, heb je een uitdagende onderhandeling? Moet je iets onderzoeken, een reis boeken of een conflict oplossen? Wacht niet te lang. Doe het nu!

Ram

Als jij iets fijn vindt, dan is het: ‘go, go, go’. En dat is nu precies wat er van je verwacht wordt. Dus trek je badjas uit, krul je haren en trek iedereen aan z’n staart. Het is hoog tijd dat ze je ware aard weer zien.

Stier

Het is misschien wel even wennen al die actie om je heen, maar soms stroomt de rivier net iets harder dan normaal. Gewoon mee peddelen. Je bent er bijna. Gelukkig wordt het daarna weer rustig.

Tweelingen

De informatiestroom komt als een lawine op je af. Zorg dat je overzicht houdt en structuur aanbrengt. Doe je dat niet, dan ben je aan het einde van de week bekaf en mis je de verrassing die komen gaat.

Kreeft

Soms is het fijn om in vuur en vlam te staan. Je kunt niet altijd je hart beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen. Kijk goed om je heen en luister met je hart. Iemands echte bedoelingen zijn voelbaar.

Leeuw

Wat fijn dat je zo goed in je vel zit. Misschien is het nu wel de juiste tijd om alvast wat plannen voor 2022 op papier te zetten. Als je het licht ziet, kun je het ook alvast een stukje de toekomst in schijnen.

Maagd

Je kunt ook iets ‘sneller’ oppakken voor de verandering. Niet alles hoeft van tevoren te worden geanalyseerd. Er is ook nog zoiets als momentum. Probeer eens uit je comfortzone te komen. Verras jezelf!

Weegschaal

Als je twijfelt aan je eigen beoordelingsvermogen, vraag dan betrouwbaar advies aan een lieve vriendin. Het is juist moedig om een extra paar ogen mee te laten kijken. Deze keer mag je om hulp vragen.

Schorpioen

Er ligt een grote verrassing ongeduldig op je te wachten. Maar omdat jij nog niet alle informatie hebt, kan het zijn dat je voorbarige conclusies trekt. Wacht rustig af, alles komt vanzelf aan het licht.

Boogschutter

Wat fijn dat vanochtend alle stoplichten op groen sprongen. Je kunt concluderen dat je vandaag de wind mee hebt. Bespreek daarom wat al een tijdje op je hart ligt. Vandaag komen oplossingen aanwaaien.

Steenbok

Vandaag is er een stevige basis voor een prachtige toekomst. Je dromen vragen om vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Besluit in dit moment dat je ze waar gaat maken. Zet nu je eerste stap.

Waterman

Door je tomeloze enthousiasme weet je eigenlijk niet waar je moet beginnen. Je wil dienstbaar zijn en vooral praktische informatie delen. Stem je zendertje af op anderen en luister aandachtig naar ze.

Vissen

Diep vanbinnen, willen we allemaal hetzelfde. Woorden veroorzaken soms knallend vuurwerk. Toch is het nu een perfecte dag om de overeenkomsten te zien. Geniet van het bonte gezelschap.