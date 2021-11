De tarotkaart van maandag 22 november: Kreeft, realiseer je dat je zult oogsten wat je zaait

Deze tarotkaart staat voor: de ‘Ridder van Zwaarden’ is een passioneel type. Hij doet alles met extra vuur! Moet je een moeilijke beslissing nemen? Dan durf je die nu te nemen, zonder treuzelen. Deze ‘ridder’ geeft jou een extra dotje daadkracht. Stort je er niet blind in.

Ram

Deze week galoppeert er een prins op een wit paard langs. Check eerst even of je er op lange termijn wel zin in hebt, om je wereld op z’n kop te zetten. Wat goed is voor jou, is ook goed voor anderen.

Stier

Het is niet altijd even duidelijk waarom in het diepe springen achteraf lijkt op wijsheid en een weloverwogen actie. Maar goed, soms is ‘het geluk met de dommen’. Just do it. Vertrouw op de signalen.

Tweelingen

You got the power, go for it! Deze Ridder heeft altijd haast, hoewel hij weet dat gras niet sneller groeit, door eraan te trekken. Door haast gaat het juist langzamer. Alles komt tot bloei in zijn eigen tijd.

Kreeft

Realiseer je dat je zult oogsten wat je zaait. Je hoeft dus niet boos te zijn dat anderen mensen nog niet zien, wat je allemaal voor ze doet. Wacht rustig af. Ruzie maken is op dit moment contraproductief.

Leeuw

Soms is het moeilijk, om al dat vuur en enthousiasme in goede banen te leiden. Pas ook op dat het geen dwangmatig gedrag oplevert. Rustig aan, je hebt een manifestatie-troef in handen. Don’t rock the boat.

Maagd

Jij laat je door niemand opzij drukken. Jij bent extreem gedreven om je doelen te bereiken. En al die nieuwe energie komt je nu goed van pas. Volgens jouw planning zijn nog niet al je doelen bereikt.

Weegschaal

Jij wilt het liefst iedereen te vriend houden, maar soms moet je je tanden laten zien. Het is afgelopen met ‘meepraten voor de lieve vrede’. Vandaag doe je alleen dat waar je zelf echt achterstaat.

Schorpioen

Als jij boos bent, bibbert de wereld. Wat mensen niet zien, is dat je ook weer snel bent afgekoeld. Probeer je onvrede eens rustig te brengen. Misschien heb je zonder ontploffen meer resultaat

Boogschutter

Je hebt heel veel zin in ‘actie’ en wil van alles ondernemen. Jij komt precies daar waar je moet zijn. Dus linksom of rechtsom; geluk is onderweg. Let erop dat je onderweg niemand tegen de haren instrijkt.

Steenbok

‘Grommen’ mag, ‘bijten’ niet. Natuurlijk ben je teleurgesteld. Je had gehoopt op een totaal andere uitkomst. Troost jezelf en verbind je met je eigen kracht. Sta op. Schud alles van je af, wat oud en onwaar is.

Waterman

Als je niet tevreden bent over de lof die je krijgt, laat dan alle ‘valse’ bescheidenheid vallen en durf je authentieke zelf te laten zien. Je kunt niet verwachten dat anderen zien, wat jij expres verborgen houdt.

Vissen

Leun achterover en geniet van het uitzicht. Geef je over aan het leven in plaats van steeds te mopperen. Vandaag zat er een ‘emotioneel steentje’ in je schoen. Gewoon verwijderen. Don’t worry, be happy!