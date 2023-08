De vader van déze Oranjeleeuwin was ook een profvoetballer

We zetten een aantal spelers voor je op een rijtje.

Jackie Groenen

Jackie Groenen tijdens een persconferentie Beeld ANP

Jackie werd geboren op 17 december 1994 in Tilburg. Ze groeide op in het Belgische dorpje Poppel, in de buurt van de Nederlandse grens. Van jongs af aan was duidelijk dat Jackie (en haar zus Merel trouwens ook) aanleg had voor verschillende sporten. Voordat ze op professioneel niveau ging voetballen, werd ze vijf keer jeugdkampioen met judo. Uiteindelijk heeft ze de judo op moeten geven om door te groeien als voetballer.

Momenteel speelt de middenvelder voor de Franse club Paris Saint-Germain (PSG), samen met haar Nederlandse ploeggenoot Lieke Martens. Bij deze topclub krijgt ze een bedrag betaald dat door bonussen kan oplopen tot € 150.000. Ze is gelukkig in de liefde en woont samen met haar vriend in Parijs. Haar geluk houdt ze liever voor zichzelf, en deelt ze niet in de media.

Jill Roord

Jill Roord Beeld Visionhaus via Getty Images

Jill is geboren op 22 april 1997 in Oldenzaal. Haar vader is wellicht een bekende voor je. René Roord was namelijk ook een professioneel voetballer. Iets met een appel en een boom.

Toen ze 16 was, stroomde ze in bij FC Twente. Een jaar later debuteerde ze bij het Nederlands elftal.

Na dit WK staat haar een nieuw avontuur te wachten. Dan verruilt de middenvelder haar club VfL Wolfsburg voor het Britse Manchester City. Zover bekend is Jill vrijgezel en heeft ze de ware nog niet gevonden.

Daniëlle van de Donk

Daniëlle van de Donk Beeld ANP

Daniëlle speelt sinds 2021 voor het Franse Olympique Lyonnais en is sinds 2010 een vaste waarde in het Nederlands elftal. Ze is op 5 augustus 1991 geboren in Valkenswaard, waar ze op 4-jarige leeftijd begon met voetballen. Inmiddels is de middenvelder een belangrijke speler voor het team en is ze op verschillende toernooien een bepalende factor geweest.

Ook haar vriendin Ellie Carpenter is een bekende voetballer. Ze leerden elkaar kennen bij hun huidige club en de vonk tussen de twee sloeg al snel over. Tijdens het WK zou het kunnen dat Daniëlle het moet opnemen tegen haar vriendin, die onderdeel is van het Australische elftal. De vrouwen hebben geluk met de club waar ze nu spelen. Olympique Lyonnais staat er namelijk om bekend goed te betalen in het vrouwenvoetbal. Gemiddeld verdient Daniëlle daar ruim € 180.000.

Lieke Martens - van Leer

Lieke Martens Beeld ANP / ANP

Lieke Martens werd geboren op 16 december 1992 in het dorpje Nieuw Bergen in Limburg. Ze werd al op haar achtste uitgenodigd om bij KNVB elftallen mee te spelen. Lieke Martens speelde sinds 2017 jarenlang bij FC Barcelona, één van de beste vrouwenteams van de wereld. De aanvaller maakte vorige zomer de overstap naar Paris Saint-Germain (PSG), waar ze ongeveer € 500.000 verdient.

Lieke is getrouwd met ex-profvoetballer Benjamin van Leer. Hij was keeper voor verschillende clubs. Inmiddels is hij gestopt met voetballen en met Lieke meeverhuisd naar Parijs. Hij gooide het roer na zijn voetbalcarrière helemaal om en besloot aan de slag te gaan als makelaar.

Sherida Spitse

Sherida Spitse Beeld ANP

Sherida speelt als middenvelder en is sinds 2021 een vaste kracht bij Ajax. Ze debuteerde al op haar 16e bij het Nederlands elftal.

Sherida is heel gelukkig met haar vrouw Jolien, met wie ze in 2018 in het huwelijksbootje stapte. Samen hebben ze twee kinderen: Jens en Mila.

Oorspronkelijk komt ze uit Sneek, waar ze op 29 mei 1990 is geboren. Inmiddels woont ze in Emmen; ze reist dus dagelijks heen en weer tussen Emmen en Amsterdam. Een enkele reis duurt één uur en drie kwartier en soms slaapt ze in een hotel in Amsterdam. Maar dat heeft ze er graag voor over. “Ik wilde graag bij Ajax voetballen en bij m’n gezin zijn. En dat kan ik nu allebei. Dus ik heb eigenlijk niks te klagen”, vertelde ze eerder aan RTV Dordrecht

Vivianne Miedema

Vivianne Miedema Beeld Arsenal FC via Getty Images

Vivianne werd op 15 juli 1996 geboren in het Drentse Hoogeveen. In 2011 debuteerde ze op 15-jarige leeftijd bij SC Heerenveen, wat haar tot de jongste debutante in de landelijke Eredivisie ooit maakte.

Ze wordt vaak omschreven als ‘de ideale spits’. Ze werd recent gekozen in het vrouwenelftal van de Women’s super league, en werd in 2021 door de BBC tot voetballer van het jaar verkozen. Haar club Arsenal heeft zelfs een standbeeld van haar laten maken, die voor het Emirates stadium te bewonderen is.

Volgens the Daily mail ontvangt de voetballer ruim € 294.000 per jaar. Dat maakt haar de best betaalde vrouw van de Premier League. Op dit moment heeft ze een relatie met teamgenoot Beth Mead. Ze spelen allebei voor Arsenal.

Bron: Mannenzaken, Vandaag Inside, Instagram