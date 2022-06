De wetenschap onthult: dit maakt jou een honden- of kattenmens

Je kunt van een heleboel dieren houden, maar op de een of andere manier is er een duidelijk katten- en hondenkamp. Een heerlijk onderwerp om over te discussiëren op feesten en partijen. Welke dieren zijn écht leuker? En hoe komt het dat je honden of katten leuker vindt? De wetenschap heeft het antwoord: het heeft alles te maken met je persoonlijkheid.

Extravert en vriendelijk

In een onderzoek (gepubliceerd in Anthrozoos) werden de karakterprofielen van 4.500 mensen onder de loep genomen. Daaruit bleek dat hondenmensen hoger scoren op extraversie en vriendelijkheid, en lager op emotionele stabiliteit en openheid dan mensen die zichzelf een kattenmens noemen.

Ben jij dominant?

Een ander onderzoek wijst uit dat hondenmensen dominanter zijn dan kattenmensen. Zij hebben een voorkeur voor honden, omdat zij juist volgzaam en gehoorzaam zijn. Katten hebben veel meer een eigen wil en vallen bij hen daarom minder in de smaak.

Kattenmensen zijn meegaander en voelen zich daarom prettiger bij een kat, die vaak zijn eigen regels bepaalt. Hondenmensen vinden het fijner om die regels juist te bepalen.

En verder...

Naast karaktereigenschappen zijn er ook nog andere, meer praktische redenen waarom je voorkeur uitgaat naar een hond of een kat. Mensen die het fijn vinden om buiten te zijn, kiezen eerder een hond dan een kat. Mensen die vaak de hort op zijn, nemen eerder een kat (en een kattenluik).

Geen voorkeur?

Ben jij nou geen honden- of kattenmens en vind je ze allebei gewoon heel leuk? Dan ben je volgens het onderzoek een zeer gevoelig en empathisch mens.

Bron: Metro