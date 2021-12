Krijg je tijdens de jaarwisseling familie of vrienden over de vloer? Verras ze met een feestelijk drankje. De smaak is niet alleen geweldig, hij is ook nog eens leuk om naar te kijken. En een cocktail maken is eigenlijk zó simpel dat je je afvraagt waarom je het niet vaker doet.

Ingrediënten

250 milliliter rum

1 blik kokosmelk

1 granaatappel

100 milliliter granaatappelsap

1 limoen

Verse munt

IJsblokjes of crushed ice

Een scheutje mineraalwater

Eventueel wat suiker of kokosvlokken voor de rand

Zo maak je de kerstmojito

Vul een longdrinkglas met een derde ijs (blokjes of crushed) en voeg het sap van een limoen toe. Voeg vervolgens de kokosmelk, rum, granaatappelsap en een scheutje mineraalwater toe. Roer alle ingrediënten met een lepel door elkaar en versier de winterse cocktail met granaatappelpitjes en verse munt. Je kunt de glazen van te voren nog versieren met randje van suiker, kaneel en/of kokosvlokken. Doop hiervoor het glas in een schoteltje met citroensap en dip het glas daarna in een een kom met suiker en/of kokosvlokken. Cheers!

Bron: Freundin.de