Dementie bij huisdieren: zo herken je het

Er zijn een paar symptomen: desoriëntatie, verandering in interactie, slaapverandering, problemen met zindelijkheid en angst of dwangmatig gedrag. Zie je jouw beestje regelmatig doelloos ronddwalen of verward voor zich uitkijken, herkent ‘ie je soms niet meer, wil hij niet meer geaaid worden of verdwaalt hij in huis? Dan kan het goed zijn dat jouw huisdier lijdt aan dementie. Bij honden en katten wordt hier trouwens de term CDS (Coginitief Disfunctie Syndroom) voor gebruikt.

Dr. Benjamin Hart, gedragsdeskundige van dieren en hoogleraar aan de Universiteit van Californië-Davis, vertelt dat cognitieve stoornissen bij honden al lang worden erkend. Hij legt uit dat honden, net als mensen, aan de ziekte van Alzheimer kunnen lijden. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de honden van 11 tot 12 jaar een of meerdere symptomen had en van de 15- tot 16-jarige honden zelfs 68%. Deze aandoening wordt nu ook bij katten herkend, al is dat wel een stukje lastiger. “Je ziet het eerder bij katten van 15 jaar en ouder”, vertelt Gary Landsberg, dierenarts in Thornhill, Ontario.

Dementie óf toch niet?

Plotseling in huis plassen of de kattenbak niet meer kunnen vinden, ’s nachts wakker zijn, geen enthousiaste begroetingen meer bij het thuis komen, trillen, ijsberen of juist veel blaffen/miauwen: het zijn allemaal tekenen van beschadigde hersencellen. Toch hoeft het niet altijd meteen CDS te betekenen.

Hoe weet je nou of je huisdier echt dementeert? Verandering in het gedrag van je ouder wordende huisdier kan namelijk ook een hele andere oorzaak hebben. Als je hond ineens op het tapijt plast, kan hij bijvoorbeeld een nierziekte hebben. En als je kat de hele dag loopt te miauwen, is het misschien wel doofheid. Het is hierdoor lastig om dementie te herkennen.

Helaas wordt in 85% van de gevallen de Alzheimer nooit gediagnosticeerd en worden veel dieren ingeslapen als ze écht verward raken. En dat terwijl er wel medicijnen en diëten beschikbaar zijn die je huisdier kunnen helpen om de dementie af te remmen.

Dit kun je doen om je beestje een fijne oude dag te geven

Het is belangrijk dat je stress vermijdt. Een dementerend huisdier kan wat sneller angstig worden en heeft behoefte aan veel structuur. Verander daarom de leefomgeving niet te vaak en rigoureus. Ook kun je het beste een vast uitlaat- en voederschema aanhouden. Zo houdt je hond of kat ook nog een beetje tijdsbesef.

Geestelijke stimulatie is ook belangrijk. Net zoals dat wij ons brein actief houden met een kruiswoordpuzzel of Bingo, kan dit ook voor je huisdier (oké, de Sudoku’s kun je beter achterwege laten). Verstop in huis snoepjes of gebruik speeltjes met eten erin. Dat stimuleert het jachtinstinct en helpt je hond of kat actief en alert te blijven. Blijf ook trucjes en gehoorzaamheidsoefeningen aanbieden. Reageert je hond er niet meer op? Dan kan dit beginnende vergeetachtigheid zijn, maar ook doofheid. Ga dan eens langs een dierenarts.

Helaas is dementie niet te genezen en het wordt erger, maar met liefde, goede medicatie en advies van een dierenarts kun je jouw dementerende diertje nog een fijne oude dag geven.

Bron: Martha Stewart, LICG