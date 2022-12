Déze 10 dingen moet je altijd in je auto hebben in de winter

Het meenemen van deze voorwerpen kan voorkomen dat je in de problemen komt.

1. Startkabels



Problemen met je accu kunnen veroorzaakt worden door de koude temperatuur. Daarom is het altijd goed om startkabels in je auto te hebben.

2. Een krabber



Het is natuurlijk vrij voor de hand liggend, maar een ijskrabber kan natuurlijk niet in je auto ontbreken als het vriest.

3. Een deken



Stel je voor dat de verwarming in je auto er ineens mee ophoudt. Dan zal de temperatuur razendsnel zakken en zit jij te bibberen achter het stuur. Daarom is het wel fijn om een dekentje bij je te hebben.

4. Een EHBO-kit



Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker wanneer het glad is op de weg. Een EHBO-kit is daarom essentieel.

5. Een zonnebril



Misschien heb je je zonnebril uit je auto gehaald, omdat er in de winter weinig zonuren zijn. Toch is het ook in de winter heel belangrijk om een zonnebril bij je te hebben. De reflectie van de sneeuw kan namelijk behoorlijk verblindend zijn.

6. Een draadloze telefoonoplader



Als je autopech hebt, dan wil je natuurlijk wel iemand kunnen bellen. Ontzettend vervelend als je telefoon op dat moment leeg is. Neem daarom altijd een draadloze telefoonoplader mee.

7. Handschoenen



Ook dit is vrij voor de hand liggend, maar o zo belangrijk. Je ruiten krabben zonder handschoenen aan is namelijk echt geen pretje.

8. Ruitenvloeistof



Extra ruitenvloeistof in je auto hebben, is altijd handig voor als het opraakt. Maar in de winter is het extra slim, omdat je ook speciale ruitenvloeistof hebt met antivries erin.

9. Een veiligheidshesje



Het is belangrijk om altijd een veiligheidshesje in je auto te hebben voor als je met pech langs de weg komt te staan. In de winter wordt het natuurlijk vroeg donker. Als je noodgedwongen 's avonds uit je auto moet bij een drukke snelweg, dan wil je wel goed te zien zijn.

10. Iets te eten en water



Ook dit is een must voor het geval van pech. Stel je voor dat je lang op hulp moet wachten. Dan is het wel fijn dat je even iets (warms) kunt eten en drinken.

Bron: Goed Gevoel