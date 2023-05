Déze 10 erotische boeken zijn het lezen waard

Van deze boeken krijg je het vast en zeker warm en wie weet doe je er nog inspiratie door op voor tussen de lakens.

‘Bridgerton’ van Julia Quinn

Waar het in de eerste seizoen van de Netflix-serie Bridgerton seksscènes regent, is dat in het boek niet anders. Zeker nu we een gezicht hebben bij de personages, krijg je hier hoogstwaarschijnlijk rode oortjes van. Ook fijn: er is een hele boekenreeks die je kan blijven vermaken.

‘Bared to You’ van Sylvia Day

Heb je wel eens gefantaseerd over romantiek op de werkvloer? Dan is deze erotische roman perfect voor jou. De meest sexy scenario’s die je maar kunt bedenken voor op de werkvloer staan erin.

‘Night Shift’ van Joanna Angel

Seks is allesbehalve taboe in deze roman. Van seksspeeltjes tot de mooiste lingerie: alles komt langs wanneer de hoofdpersoon van het boek, Taryn, in een erotische winkel gaat werken. In het boek lees je hoe ze van een verlegen vrouw uitbloeit tot een zelfverzekerde vrouw die precies weet wat haar tot haar beste hoogtepunt brengt.

‘Lie with me’ van Philippe Besson

Dit verhaal begint met een interview van Phillipe, de schrijver van het boek. Zodra hij een jongen langs ziet lopen die lijkt op zijn eerste liefde wordt hij opeens teruggestuurd in de tijd. In 1984 voert romantiek en seks de boventoon. Een verhaal over jeugdliefde, gemis én hartstocht.

‘Verslaafd aan jou’ van Sylvia Day

Gideon Cross en Eva Tramell hebben allebei een beschadigd verleden. Al bij de eerste ontmoeting is er een grote aantrekkingskracht aanwezig tussen de twee. De passie en lust spat er vanaf, maar hun liefde is ook gevaarlijk...

‘Outlander’ van Diana Gabaldon

Als je de serie Outlander hebt gezien, weet je hoe sensueel het verhaal tussen Jamie en Claire is. Het boek doet er niet aan onder. Wie zin heeft in een romantische, spannende en historische roman is met dit boek aan het juiste adres. Ook fijn: er is een hele boekenreeks die je maandenlang in de ban houdt. Zo ben je er de rest van het jaar zoet mee.

‘In het vizier’ van Karen Rose

Deze spannende thriller zit vol met erotische scenes waar je het warm van krijgt. In dit boek staat namelijk een openbaar aanklager, Kristen Mayhew, centraal. Ze krijgt te maken met een stalker die haar brieven stuurt en die ook nog eens haar grootste geheim kent. Abe, op wie Kristen een oogje heeft, is een rechercheur en steunt haar sinds ze doodsbedreigingen ontvangt. Kristen en Abe komen steeds nader tot elkaar, ondanks dat een stalker Kristen als doelwit heeft...

‘Overmeesterd’ van Maya Banks

De onzekere Evangeline doet haar best om haar ouders te onderhouden. Door het harde werken heeft ze alleen weinig tijd gehad voor mannen in haar leven. Haar eerste vriend kreeg haar het bed in, maar daarna ging-ie ervandoor. Hierdoor werd ze nog onzekerder. Op aandringen van haar vriendinnen gaat Evangeline naar een club in New York om wraak te nemen op haar ex. Drake, de eigenaar van de club, ziet Evangeline en weet dat hij deze vrouw moet hebben. Maar is Drake wel de juiste man voor haar?

‘Passiespel’ van Isa Maron

Olga heeft een goed huwelijk, twee kinderen en een leuke baan. Toch mist ze iets in haar leven. Ze brengt de spanning in haar huwelijk terug door met haar man voor een andere vorm van seks te gaan. Dan ontmoet ze een minnaar waar ze zich bijzonder bij voelt. Hij bevredigt haar meest geheime verlangens, maar deze dominante man brengt ook gevaren met zich mee.

‘Grey’ van E L James

Christian Grey lijkt een man van totale controle; zijn wereld is duidelijk, gedisciplineerd en volstrekt leeg - tot de dag dat de jonge literatuurstudente Anastasia Steele zijn kantoor binnen valt. Hij probeert haar uit zijn hoofd te zetten, maar raakt meer en meer bevangen door gevoelens waar hij maar geen vat op krijgt. Zal zijn samenzijn met Ana hem verlossen van de gruwelijke jeugdherinneringen die Christian elke nacht wakker houden? Of zullen zijn duistere seksuele verlangens, zijn dwangmatige behoefte tot controle en zijn zelfhaat deze jonge vrouw van hem wegdrijven en de broze hoop vernietigen die zij hem biedt?

Heb je een laag libido en belemmert dat je seksleven? In onderstaande video legt seksuoloog Astrid je uit wat de mogelijke oorzaak van je lage libido is en wat je eraan kunt doen.

