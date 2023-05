Déze 10 plekken worden vaak vergeten tijdens het schoonmaken van de keuken

Dit handige overzicht zorgt ervoor dat je geen enkel plekje meer vergeet, waardoor je keuken pas écht schoon is.

Zeeppompje

Geloof het of niet, maar zelfs het zeeppompje waarmee je iedere dag keurig je handen wast zit vaak vol met bacteriën. Logisch, want voordat je ‘m gebruikt, zijn je vingers natuurlijk nog vies. Hierdoor druk je bij iedere zeepbeurt met je vieze vingers op het pompje, waardoor de bacteriën zich ophopen. Geen slecht idee om deze even af te spoelen met een beetje warm water, dus.

Afzuigkap

Er zijn maar weinig schoonmaak kwesties vervelender dan wanneer je hele keuken spik en span is, maar je afzuigkap nog barst van vet en stof. Toch zijn er veel mensen die de afzuigkap vergeten. Hoewel het een karwei is om ‘m schoon te maken, kun je het toch maar beter doen. Met heet water, een beetje afwasmiddel en een zachte doek kom je een heel eind!

Besteklade

Eigenlijk is het zo gebeurd, en toch vergeten we het vaak: de besteklade. Snel al het bestek eruit, even met de stofzuiger erdoor en daarna met een doekje en een sopje de lade schoonmaken. Bestek er weer in en óók de besteklade is weer helemaal fris. Wel zo fijn!

Koelkast

Maak je trouw de koelkast twee keer per jaar schoon? Vergeet dan vooral de rubberen randjes niet. Dat zijn namelijk van die heerlijke plekjes waar vuil, stof en etensresten in blijven plakken. Gelukkig maak je het rubber in de koelkast gemakkelijk schoon met een sopje met schoonmaakmiddel. Even goed wroeten en het vuil is in no-time verdwenen.

Vriezer

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaan bacteriën niet dood door de lage temperaturen van de vriezer. Zelfreinigend is-ie dus helaas niet, waardoor je hem toch écht zelf van een schoonmaakbeurt zal moeten voorzien. Zet de vriezer even uit, laat hem ontdooien, haal er een doek met wat water en natuurazijn door en hij is weer helemaal klaar voor gebruik.

Vaatwasser

Je vaatwasser maakt schoon, maar moet zelf óók schoon worden gemaakt. In de aangename warmte en vochtigheid van de afwasmachine voelen bacteriën zich namelijk erg veilig en kunnen ze, als je ze niet op tijd verwijdert, schade veroorzaken. Natuurazijn is je redmiddel! Maak de vaatwasser leeg, vul het bakje voor de afwasmiddel met het middel en laat de vaatwasser een keer helemaal draaien op de hoogste temperatuur. Et voilà!

Lichtschakelaars

Nog zo één waar je iedere dag meerdere keren aanzit, maar die je waarschijnlijk zelden schoonmaakt: de lichtschakelaars. Gelukkig is dit (schoonmaak)klusje zo geklaard, want je hoeft er alleen maar even met een zachte doek en een sopje overheen te gaan. Zorg er wel voor dat je de zachte doek even goed uitwringt, voordat je aan de slag gaat. Zo voorkom je dat er druppels in de schakelaar druppen, die kortsluiting kunnen veroorzaken.

Fornuisknoppen

Je staat ervan verstelt hoeveel eten er tijdens het koken op de meest verschillende plekken terechtkomt. De knoppen van het fornuis zijn daar een mooi voorbeeld van. Wist je dat je sommige knoppen los kunt draaien? Dat maakt het schoonmaken van deze ‘boosdoeners’ extra makkelijk. Heb je een fornuis waarbij dat niet het geval is, dan kom je met een wattenstaafje óók een heel eind.

Tegelvoegen

Je denkt er eigenlijk niet aan dat tegelgroeven een aparte behandeling nodig hebben, maar toch is het zo. Is jouw keuken voorzien van tegels, dan is dit dus ook een goede voor op het lijstje. Het zou immers zonde én niet zo fris zijn als hier schimmel tussen komt te zitten. Om dit te bestrijden kan je Tea Tree-olie gebruiken. Het heeft een antibacteriële werking en doodt schimmels. Na een half uur heeft dit wondermiddeltje alle bacteriën gedood en kan je weer onbezorgd je keuken in.

