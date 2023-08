Déze 17 merknamen spreek jij sowieso verkeerd uit

Waarschijnlijk spreek jij één of meerdere van deze merknamen al je hele leven verkeerd uit.

1. SHEIN

Deze bekende fastfashionketen die overal opduikt spreek je niet uit als ‘Sh-ein’, ‘Sh-een’ ’of ‘Shine’, maar, jawel, als ‘She-in’. ‘She’ als in het Engelse woord voor ‘zij’, met daarachter ‘in’.

2. Primark

Gegarandeerd heb je deze winkelketen weleens als ‘Prie-mark’ uitgesproken. En dat is dus verkeerd, want volgens de website spreek het toch echt op z’n Engels uit, als ‘Pr-eye-mark’, dus.

3. Ikea

Huh, is er een andere manier dan ‘Ie-kee-ja’ om de naam van het Zweedse warenhuis uit te spreken? Jawel, dus. Oorspronkelijk hoor je ‘Ie-kie-ja’ te zeggen. Dat je het weet.

4. Asos

Ooit weleens iets besteld bij de Briste webshop Asos? Vertel hierover dan voortaan niet terwijl je het hebt over ‘Aa-sos’, maar over ‘Ay-sos’. Op z’n Engels, dus. De naam is overigens een afkorting van As Seen On Screen. Weet je dat ook weer.

4. Nike

Néé, het is níet ‘Naaik’, maar ‘Naai-kie’.

5. Adidas

Om maar bij de populaire sportmerken te blijven: ook Adidas spreekt menigeen verkeerd uit. De klemtoon ligt namelijk niet op de ‘i’, waardoor je deze letter uitspreekt als een korte ‘i’. Er zijn verder twee manieren om het merk uit te spreken, als ‘A-dee-das’ (op z’n Engels) of op de oorspronkelijke, Duitse manier: ‘A-die-das’. Met korte ‘i’, dus.

6. Levi’s

Misschien heb je er een paar van in je kast hangen. Het spijkerbroekenmerk heet niet ‘Lee-vies’, maar ‘Ley-vais’.

7. Hermès

Weleens iets gekocht bij deze chique Franse modeketen? Het uitspreken van de merknaam gaat velen niet zo goed af. Het is namelijk niet ‘Her-mès’, maar ‘Er-mès’, omdat de Fransen de ‘h’ niet uitspreken. De ‘s’ klinkt bovendien eerder als een ‘z’. Als je dat weet, klink je voortaan helemaal als een pro!

8. Zara

We horen je al denken: hoeveel manieren kunnen er zijn om Zara uit te spreken? Toch spreek je de naam van het Spaanse modehuis niet uit als ‘Zaa-raa’. In het Spaans heeft de ‘z’ wat weg van ‘th’ en lijkt de ‘r’ op een ‘d’, maar toegegeven, ‘Dzah-dah’ is wellicht wat moeilijk.

9. Lidl

Nee, team ‘Li-ddel’, je kan inpakken. Deze supermarktketen is Duits en wordt toch echt uitgesproken als ‘Lie-del’.

10. Porsche

Dit automerk spreek je niet als als ‘Porsj’, maar met twee lettergrepen, als ‘Por-shuh’, dus.

11. Chevrolet

Nee, het is niet ‘Sje-vro-let’, maar ‘Sje-vro-lee’.

12. Hyundai

Ook de naam van dit, Koreaanse, automerk wordt door velen verkeerd uitgesproken. Het is niet ‘Hie-joen-dai’, maar ‘Hun-dai’. Zonder de ‘y’ uit te spreken, dus.

13. Dr. Oetker

Néé, dit pizzamerk spreek je niet uit zoals je het hoort. Het merk werd begonnen door de Duitse apotheker dr. August Oetker, die in 1891 een recept ontwikkelde voor bakpoeder. Uit respect voor het familiebedrijf wordt de naam nog steeds uitgesproken als ‘Dr. Ut-ker’.

14. Adobe

Werk jij met dit programma op je computer? Spreek het dan voortaan niet uit als ‘A-do-bee’, maar als ‘Ah-do-bie’, zoals het hoort.

15. Bose

De naam van dit elektronicamerk is niet ‘Bo-ze’ of ‘Boe-ze’, maar ‘Booz’. Het is namelijk Amerikaans.

16. Huawei

Misschien heb je er een (gehad), maar de telefoons van dit Chinese merk spreek je niet uit zoals je het hoort, als ‘Hoe-a-wei’, maar als ‘Waa-weej’.

17. Nokia

Dit telefoonmerk spreek je niet uit met als ‘Noo-kie-ja’, maar met een korte ‘o’, als ‘Noh-kie-ja’.

