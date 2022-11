Deze 19 hondenrassen verharen niet en zijn ideaal als je allergisch bent

Een allergie voor huisdieren komt veel voor. Wanneer ze in de buurt komen van honden of katten, krijgen ze meteen last van een kriebel in de neus of moeten ze de hele tijd niezen en hoesten. Maar waar komen deze verschijnselen vandaan?

Niet allergisch voor de haren

De allergie voor honden wordt veroorzaakt door het afweersysteem van het lichaam dat te heftig reageert op een bepaald stofje. Mensen denken dat het door de haren van de dieren komen, maar vaak zijn het de huidschilfers of het speeksel.

Mocht je toch een hond willen nemen, dan kan het een idee zijn om een hond te kiezen die niet verhaart. Hondenharen hebben namelijk vaak sporen van huidschilfers of speeksel, waardoor de allergie kan ontstaan.

1.Xoloitzcuintli

Dit is een Mexicaanse naakthond, waardoor-ie ideaal is voor mensen die allergisch zijn voor dierenharen. De Xoloitzcuintli is een actief en behendig beest. Ze hebben best veel beweging nodig en zijn dol op ravotten in de tuin of het bos.

Xoloitzcuintli Beeld Getty Images/iStockphoto

2. Chinese kuif

De Chinese gekuifde naakthond is een echt gezelschapsdier. Aangezien hij alleen wat beharing op de kont, punt van zijn staart en poten heeft, is het een goede hond voor mensen met allergieën. Hij heeft meestal een actief, speels karakter en is niet agressief.

Chinese kuif Beeld Getty Images/iStockphoto

3. Basenji

Deze honden hebben een zeer korte vacht en worden vaak vergeleken met katten vanwege hun neiging tot zelfverzorging. Wat ze aan allergenen missen, compenseren ze met energie. Kortom: maak je klaar om regelmatig te sporten.

Basenji Beeld Getty Images/iStockphoto

4. Peruaanse naakthond

Een andere haarloze pup is de Peruaanse Inca-orchidee. De huid van dit hondje heeft prachtige tinten, zoals goudbruin, roze-wit en gevlekt. Net als bij de Chinese kuif hebben deze honden kleine plukjes haar op hun hoofd en poten.

Peruaanse naakthond Beeld Getty Images/iStockphoto

5. Amerikaanse haarloze terriër

Dit is een slimme, nieuwsgierige hond die vanwege zijn haarloze uiterlijk perfect is voor mensen die moeten niezen van hondenharen. De huid van deze haarloze terriër is onwijs warm en zacht, waardoor-ie heerlijk knuffelt.

Amerikaanse haarloze terriër Beeld Getty Images/iStockphoto

6. Bedlington terriër

Deze terriër heeft wel haar, maar hij verhaart niet. Verder zijn deze honden hartstikke vriendelijk en daarom ideaal als huisdier.

Bedlington terriër Beeld Getty Images/iStockphoto

7. Kerry Blue terriër

Dit is een speels, levendig, alert en onstuimig ras. Het is een goede metgezel, maar moet wel regelmatig naar de kapper. Het opvallende is dat-ie veel haar heeft, maar dus niet verhaart. Daarom een perfecte hond als je allergisch bent en van een actief leven houdt.

Kerry Blue terriër Beeld Getty Images/iStockphoto

8. Ierse zachtharige terriër

De Ierse zachtharige terriër is een middelgrote terriër met een zachte, zijdeachtige, blonde, golvende vacht. Ook deze hond verhaart niet, maar moet wel regelmatig geborsteld worden.

Ierse zachtharige terriër Beeld Getty Images/iStockphoto

9. Yorkshire terriër

Je hebt vast al door dat de terriër een ideaal hondenras is voor mensen die gevoelig zijn voor hondenharen. Hou je van kleine honden met een pittig karakter? Ga dan voor de Yorkshire terriër. Dit vrolijke hondje zit het liefst de hele dag op schoot en heeft een consequente opvoeding nodig.

Yorkshire terriër Beeld Getty Images

10. Border terriër

De border terriër heeft een dubbele vacht. Dat wil zeggen dat hij een zachte vacht heeft met een laagje stug haar erbovenop. Door het harde haar valt vuil en zand er vanzelf af als het droog is. Het grote voordeel daaraan: je hoeft ‘m niet vaak te wassen.

Border terriër Beeld Getty Images/iStockphoto

11. Spaanse waterhond

Dit is een energierijke, veelzijdige en lieve hond. Op het eerste gezicht lijkt zijn vacht misschien een nachtmerrie voor mensen die allergisch zijn, maar toch vallen z'n krullen zelden uit en hoeft hij niet geborsteld te worden.

Spaanse waterhond Beeld Getty Images/iStockphoto

12. Portugese waterhond

Deze hond heeft veel weg van de Spaanse waterhond, maar het verschil zit 'm in de soort krullen. Ook deze vacht valt niet uit.

Portugese waterhond Beeld Getty Images/iStockphoto

13. Ierse waterspaniël

Deze prachtige hond heeft hypoallergeen haar. Dit betekent dat het haar minder dan normaal of weinig allergenen bevat, waardoor het geen of weinig allergische reacties oproept.

Ierse waterspaniël Beeld Getty Images/iStockphoto

14. Havanezer

Havanezers zijn erg leergierig en bijzonder intelligent. Ze zijn dol op spelletjes en gezelligheid. Doordat Havanezers weinig haar en huidschilfers verliezen, zijn ze ideaal voor mensen met een allergie.

Havanezer Beeld Getty Images/iStockphoto

15. Bichon frise

Hetzelfde geldt voor de bichon frise; een klein, schattig hondje met een hypoallergene vacht met dichte krul. Er is wel één voorwaarde: de krullen moeten goed verzorgd en gekamd worden, zodat de haartjes niet samenklitten op de de onderhuid.

Bichon frise Beeld Getty Images/iStockphoto

16. Shih Tzu

Met hun zachte, krullende vacht zijn ze het ultieme voorbeeld van een hondenras dat nauwelijks verhaart. Om de vacht schoon en glanzend te houden, moet-ie eens in de 3 tot 4 weken gewassen worden.

Shih Tzu Beeld Getty Images/iStockphoto

17. Poedel

Poedels hebben wel wat extra verzorging nodig, maar met hun fijne, dichte kroesvacht verliezen ze bijna geen haar. Het wordt vaak geadviseerd om de vacht door een professionele hondentrimmer te laten verzorgen, maar als je genoeg tijd hebt kun je het ook prima zelf doen - al is dat wellicht niet zo handig als je allergisch bent voor de haren.

Poedel Beeld Getty Images

18. Italiaanse windhond

De Italiaanse windhond is een zeer actieve en speelse hond die door zijn korte vacht zelden haar verliest. Als het heel koud is, moet deze hond wel beschermd worden tegen de kou, want ze hebben bijna geen lichaamsvet.

Italiaanse windhond Beeld Getty Images/iStockphoto

19. Labradoodle

Als er één hond is met een hoog knuffelgehalte, dan is het de labradoodle wel. Met z’n schattige krulhaartjes en te lieve koppie, is-ie de ideale huisgenoot. Je verwacht het misschien niet, maar ook dit ras is perfect voor mensen die allergisch zijn voor hondenharen. Deze viervoeter verhaart namelijk niet en werpt weinig huidschilfers af.

Labradoodle Beeld Getty Images

Dierendokter Martijntje: “Dit zijn gezonde extraatjes voor je hond”:

Bron: PureWow