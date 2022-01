Deze 2 sterrenbeelden komen voor grote veranderingen te staan in 2022

We hebben de goede voornemens al per sterrenbeeld onthuld en ook welke drie sterrenbeelden een droomstart krijgen in 2022. Maar voor deze twee sterrenbeelden gaat er pas écht veel veranderen komend jaar:

Stier

Het begin van het jaar mag dan nog vrij rustig verlopen, daar komt uiterlijk met de eerste gedeeltelijke zonsverduistering op 30 april verandering in. De Stier houdt van veiligheid en stabiliteit, maar deze astronomische gebeurtenis zal jou van stuk brengen. Zo moeten er belangrijke beslissingen genomen worden. Probeer in te zien dat het oké om niet overal controle over te hebben. Reageer flexibel en vooral ook nieuwsgierig op eventuele veranderingen. De veranderingen zullen voornamelijk plaatsvinden op liefdesgebied. Laat je leiden en geniet ervan!

Schorpioen

De Schorpioen is van nature erg terughoudend. Het kost je vaak veel tijd om iets of iemand te vertrouwen. Gelukkig laat je dat gevoel vrij snel gaan als je weet dat het goed zit. Dit jaar zal je meer op je eigen kunnen moeten vertrouwen, want je gaat een sprong in het diepe wagen. Dit kan met je hobby, je werk of je partner te maken hebben. Bovendien staat je een grote verandering te wachten op financieel gebied, en volgens de sterren in positieve zin! Dit maakt 2022 voor de Schorpioen een goed jaar om te investeren of een gokje te wagen.

‘Je moet een klein beetje geluk hebben op je pad’

Bron: Freundin.de