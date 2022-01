Deze 3 sterrenbeelden hebben een hart van goud

Deze drie sterrenbeelden hebben namelijk een hart van goud.

Vissen

Als jij het sterrenbeeld Vissen hebt, ben je gevoelig, lief en ontzettend behulpzaam. Jouw dierbaren mogen je altijd bellen en jij zult helpen zonder daarvoor iets terug te verwachten. Ga je een weekendje weg met je geliefde, of een dagje op stap met een vriendin? Dan bekommer jij je de hele tijd om het welzijn van de ander: heeft hij of zij het nog wel naar z'n zin? Kun je iets doen om het nóg leuker te maken? Ook ben je erg gul. Niets vind je leuker dan iemand verrassen met een onverwachts cadeautje.

Maagd

Jij bent iemand die je al het leed in de wereld ontzettend aantrekt. Het liefst zou je er eigenhandig voor zorgen dat armoede, honger en geweld niet meer bestaan. Je komt op voor de rechten van de mensen én voor dierenrechten. Want ook dieren zouden volgens jou nooit mogen lijden. Grote kans dat je er een vegetarische of veganistische levensstijl op na houdt. Dat je zo betrokken bent bij ieders welzijn is heel erg lief, maar je loopt jezelf hierdoor weleens voorbij. Ook jezelf mag je op z'n tijd liefde en aandacht geven.

Kreeft

Troosten is écht een kunst, maar als iemand die kunst verstaat ben jij het, Kreeft. Onder collega's sta je bekend als vertrouwenspersoon. Niemand in het bedrijf is zo warm en verzorgend als jij. Als luisterend oor kan iedereen met problemen bij jou terecht. Je bent een steun en toeverlaat voor velen en daarom zeggen veel mensen over jou dat jij een hart van goud hebt.

