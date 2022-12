Deze 3 sterrenbeelden hebben een hekel aan de winter

De één is een grote sneeuwliefhebber en geniet met volle teugen van de feestdagen, terwijl de ander juist een grote hekel heeft aan de kou en niet kan wachten tot het weer lente is.

Deze sterrenbeelden houden niet van de winter

Steenbok

Als jij een Steenbok bent, ben je midden in de winter geboren. Maar dat betekent niet dat je ook van sneeuw houdt. Je hebt zelfs een hekel aan kou en kruipt het liefst onder een dekentje voor de kachel. Ondertussen fantaseer jij over een zonvakantie: op het strand in een hangmat, met in je ene hand een lekker leesboek en in de andere een piña colada. Zie je jezelf al liggen?

Leeuw

In de zomer zit jij vol energie. Je bent de hele dag buiten en gaat er het liefst op uit! In de winter houd je het liefst een winterslaap, net als die schattige egeltjes. Tijdens de koude dagen is er niks over van jouw energie en levenslust. Je voelt je futloos en komt het liefst de deur niet uit. Je telt de dagen tot het zomer wordt en je weer je beste zelf kunt zijn.

Kreeft

Statisch haar, een droge huid, een lage weerstand: het lijkt wel alsof je lichaam allergisch is voor de winter. Je zit niet lekker in je vel en wordt ook nog om de haverklap verkouden. Vreselijk dat gesnotter, hopelijk is de winter zo voorbij.

Dé oplossing tegen koude voeten tijdens de koude winterdagen:

Bron: Elite Daily