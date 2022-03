Déze 3 sterrenbeelden kijken het meest uit naar de lente

De astronomische lente is in zicht en daarmee nadert voor een paar sterrenbeelden een spannende periode. Zij voelen zich extra geïnspireerd door ‘de eerste’ zonnestralen van het jaar. Ze vinden de motivatie om eindelijk hun langverwachte dromen en doelen na te jagen.

1. Ram

De Ram kan een schitterende lente verwachten. Het harde werken van de afgelopen weken werpt eindelijk zijn vruchten af. Naast het vervullen van een langverwachte wens, hebben ze nu ook de tijd om op adem te komen en nieuwe energie op te doen. Vooral de laatste week van maart is bijzonder voor dit sterrenbeeld, want deze carrièrekans mag je niet voorbij laten gaan.

2. Kreeft

De lente helpt de Kreeft gevoelens duidelijker uit te drukken. Bovendien krijg je veel energie van deze mooie, bloeiende tijd. Dit zorgt ervoor dat jouw romantische relatie naar een nieuw level wordt getild. Want in de lente draait alles om liefde. Ook financieel gezien heb je de wind mee. Geniet van je financiële vrijheid en zet een goede stap in de richting van zelfstandigheid.

3. Vissen

Ook jij krijgt extra veel energie en motivatie van de zon die doorbreekt. Vissen doen eigenlijk altijd alleen maar dingen die ze leuk vinden, maar in de lente helemaal. Als gevolg hiervan krijg je meer zelfvertrouwen, je bloeit helemaal op. Hierdoor durf je eindelijk op te komen voor je behoeften en verlangens.

Bron: Freundin.de