Er heerst een taboe op geld, want echt een gezellig gespreksonderwerp is het niet. Maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat elk sterrenbeeld anders met haar geld omgaat.

Altijd geld tekort

De een geeft niet graag geld uit en spaart het liefst zoveel mogelijk, omdat ze bang is ooit in de (geld)problemen te komen. De ander weet de balans goed te houden. Zij denkt altijd goed na voordat ze iets koopt en houdt elke maand genoeg over om opzij te zetten. En dan heb je nog de sterrenbeelden die een gat in hun hand hebben en elke maand weer krap bij kas zitten. Deze drie sterrenbeelden springen een gat in de lucht als het de 24e is en zij hun salaris weer krijgen:

Waterman heeft een gat in haar hand

20 januari - 18 februari

Aan het begin van de maand is de bankrekening van de Waterman nog prima gevuld. Je hebt een prima salaris, daar hoef je niet over te klagen. Die gat in je hand, dat is het probleem. Op payday ben jij de koning te rijk, maar aan het eind moet je ieder dubbeltje drie keer omdraaien. Een heerlijk diner hier, een paar schoenen daar. Ook ben je dol op feestjes, waardoor je salaris er zó doorheen vliegt. Nog voor het einde van de maand is je geld helemaal op. Jammer, want eigenlijk had je besloten om eindelijk te gaan sparen!

Vissen komt altijd geld tekort

19 februari - 20 maart

Vissen zijn niet graag met zichzelf bezig en dit geldt ook voor hun financiën. Zodra anderen in nood zijn en jouw hulp nodig is, zal je je laatste centen nog afgeven. Het maakt jou niet zoveel uit hoeveel (of weinig) geld je daadwerkelijk tot je beschikking hebt. Geld maakt volgens jou niet gelukkig.

Boogschutter maakt geen verstandige keuzes

22 november - 21 december

Geld moet rollen, vindt de Boogschutter. Soms geef je het zelfs al uit, voordat je het überhaupt in handen hebt. Je houdt ervan om je geld uit te geven aan leuke dingen, maar je bent niet zo goed in het maken van keuzes. Al ben je eigenlijk wel heel lief, want met je resterende euro’s koop jij dingen om anderen blij te maken. Toch kun je voortaan beter aan jezelf denken. Maak een overzichtje en houd je aan je eigen doelen en afspraken.

Bron: Freundin.de