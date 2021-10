Deze 3 sterrenbeelden kunnen het beste omgaan met veranderingen

Deze drie sterrenbeelden kunnen namelijk hartstikke goed met veranderingen omgaan.

Ram

Heb jij het sterrenbeeld Ram? Dan vind jij het makkelijk om op nieuwe situaties te reageren en met een oplossing te komen als een probleem zich aandoet. Jij houdt het hoofd koel en anticipeert rustig. Verandering brengt jou niet snel van je stuk, je houdt juist wel van een uitdaging.

Tweelingen

Weet je wat het met jou is, Tweelingen? Je verveelt je nogal gauw. Je houdt niet van sleur in het leven en als je voor een lange tijd niet op avontuur kunt, vind je dat maar saai. Daarom zijn Tweelingen dankbaar voor elke nieuwe kans. Heerlijk als het leven een beetje onvoorspelbaar is, toch?

Boogschutter

De kracht van de Boogschutter? Veranderingen naar haar hand zetten. Je collega’s zijn bang voor doemscenario’s wanneer er veranderingen op de werkvloer aankomen, maar jij niet. Jij bedenkt hoe jij een slaatje uit deze nieuwe situatie kunt slaan. Je bent optimistisch, ziet vooral voordelen en raakt niet snel uit balans.

Horoscoop: de Boogschutter weet even niet wat ze wil

Bron: Freundin.