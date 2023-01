Déze 3 sterrenbeelden kunnen zich nooit aan hun goede voornemens houden

Wat staat er in de sterren geschreven voor jouw nieuwe jaar? Ben jij één van de gelukkige sterrenbeelden die een heerlijk 2023 tegemoet gaat? Of ben jij zo iemand die dankzij astrologische eigenschappen haar goede voornemens sowieso volhoudt? Slecht nieuws voor déze sterrenbeelden, voor hen geldt dat niet.

Kreeft

Als er één sterrenbeeld makkelijk zwelgt in zelfmedelijden, dan is het wel de Kreeft. Lang niet altijd hoor, maar Kreeften vinden het moeilijk om streng voor zichzelf te zijn. Ze gunnen zichzelf liever tóch die ene sigaret of dat extra uurtje scrollen, dan de voldoening van hun goede voornemens op de lange termijn. Daarbij houdt de Kreeft niet zo van verandering. Grote kans dat mensen met dit sterrenbeeld gauw weer teruggrijpen naar hun oude gewoonten. Ach, zeggen we dan, never change a winning team!

Boogschutter

Boogschutters opgelet: als jij dit jaar je goede voornemens wil volhouden, dan mag je wel extra je best doen. Mensen met dit sterrenbeeld staan er namelijk om bekend behoorlijk losbandig en impulsief te zijn. Allemaal leuk en aardig, maar dat voornemen om nu écht eens iedere ochtend te mediteren, wordt al gauw ingeruild voor minutenlang snoozen na weer een veel te late avond. Maar dat is óók lekker, toch?

Tweelingen

Tweelingen zijn enthousiast, gepassioneerd, creatief en fantasierijk, maar ook een tikkeltje (lees: véél tikkeltjes) besluiteloos. Je vindt alles wel leuk of belangrijk in het leven. Sporten? Natuurlijk is het goed om je lijf te laten bewegen. Maar een avondje Netflixen, dat is net zo heerlijk toch? Het ene moment besluit je waarschijnlijk om de hand nu echt eens op de knip te houden, maar een paar dagen later heb je alweer besloten dat het belangrijker is om volop van het leven te genieten. Misschien is ‘balans’ een handig voornemen voor je?

