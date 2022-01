Door social media worden we voortdurend geconfronteerd met de prestaties en succes van anderen en dan hebben we het nog niet gehad over al hun materiële bezittingen. Jezelf vergelijken is niet erg, maar je eigenwaarde mag er niet onder lijden. Toch geldt dat vaak wel voor de volgende drie sterrenbeelden:

Vissen

De gevoelige Vissen verliezen zich vaak in hun dromen, waardoor ze soms de verbinding met de werkelijkheid kwijtraken. Ze zijn erg beïnvloedbaar door de sociale media-accounts van anderen, of het nu vrienden of vreemden zijn. Ze zijn continu bezig met wie er mooier, beter en slimmer is dan zij en verliezen helaas hun eigen sterke punten uit het oog. Een gesprek met je partner of beste vriend(in) kan helpen om weer het positieve te zien. Ook kan het fijn zijn om iedere ochtend een paar mooie eigenschappen van jezelf op te noemen, want vergeet niet: ook jij mag er zijn!

Stier

Stieren lijken erg stoer en zelfverzekerd, maar diep van binnen zijn ze erg onzeker. Ironisch genoeg behoren ze zelfs tot de sterrenbeelden die het meest aan zichzelf twijfelen. Als het op uiterlijk aankomt, zijn stieren erg veeleisend. Ze zijn nooit helemaal tevreden met hun eigen uiterlijk, zelfs als ze er objectief gezien erg aantrekkelijk uitzien. Ook voor jou kan het handig zijn om op te schrijven wat je leuk vindt aan jezelf. Op de dagen dat je je down voelt, tover je de lijst tevoorschijn en kun je je op je sterke punten concentreren.

Boogschutter

De avontuurlijke Boogschutters houden bijzonder veel van vrijheid, maar zijn erg nieuwsgierig. Het sterrenbeeld kan gewoon niet tegen verveling en zit daardoor veel op Instagram om alles goed bij te houden. Maar daar zit ook een keerzijde aan, want ze vergelijken zich constant met anderen. Dit zorgt voor onzekerheid, zelfs bij de Boogschutter die zich vaak superieur voelt aan anderen. Ze zijn dus wel degelijk onzeker, maar zullen dit niet zomaar tonen aan anderen.

