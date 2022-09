Déze 3 sterrenbeelden zijn bijzonder gevoelig voor het weer

Er zijn namelijk drie sterrenbeelden die stuk voor stuk bijzonder gevoelig zijn voor weersveranderingen.

Deze sterrenbeelden zijn gevoelig voor het weer

Tijdens de seizoenswisselingen is het weer erg onstabiel. Het gaat van strakblauw naar bewolkt en weer van regen naar zonneschijn. Voor veel mensen veroorzaken deze weersveranderingen bepaalde symptomen zoals hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid. Vooral zeer gevoelige mensen hebben hier vaak mee te kampen, zoals deze drie sterrenbeelden:

1. Kreeft

De kreeft staat sowieso bekend als de meest gevoelige onder alle sterrenbeelden. Zij zijn dan ook erg vatbaar voor veranderingen in het klimaat. Bij een omschakeling krijgen ze last van pijnlijke ledematen en hoofdpijn. Ze voelen zich snel depressief, moe en kunnen nauwelijks uit bed komen. De kreeft houdt wel van de herfst, maar hoopt dat overgangsperiode snel voorbij is.

2. Schorpioen

De Schorpioen ziet er van buiten misschien onwijs sterk en krachtig uit, maar van binnen zijn ze hartstikke gevoelig. Zelfs de kleinste veranderingen in het weer beïnvloeden de geest van de Schorpioen. Dat is ook de reden dat ze vaak last hebben van migraine en slaapproblemen. Tijdens zo’n seizoenswisseling kan alleen een korte wandeling in de frisse lucht en een uitgebalanceerd dieet helpen.

3. Vissen

Je kunt wel zeggen dat Vissen een zevende zintuig hebben. Zij hebben vaak al door dat het gaat regenen, nog voordat er druppel valt. En nee, dat hebben ze niet op een of andere weerapp gezien. Vanwege hun delicate en gevoelige karakter reageren ze ook gevoelig op het weer. Ze merken dit aan hun hoofdpijn, depressieve gevoelens en vermoeidheid. Dan sluiten Vissen zich graag op en dompelen zich onder in hun fantasiewereld, bijvoorbeeld met een goed boek. Wanneer de storm voorbij is, komen ze weer tevoorschijn en hebben ze nergens meer last van.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Freundin.de