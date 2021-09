Déze 3 sterrenbeelden zijn de grootste charmeurs

Flirten kunnen ze dan ook als geen ander. Als je met hen praat, heb je in no time knikkende knietjes. Deze drie sterrenbeelden zijn geboren charmeurs:

Ram

Met hun geestige manier van doen en hun overtuigende charme, windt de welbespraakte Ram iedereen om zijn of haar vinger. Het gesprek voelt nooit onnatuurlijk of kunstmatig aan. Ze kunnen zelfs de hardste noot kraken en weten altijd juiste woorden te vinden. Volgens de sterren zijn Rammen kampioen in flirten en grijpen ze wat (en wie!) ze willen.

Tweelingen

Charmeur is de middelste naam van dit sterrenbeeld. Tweelingen zijn nooit vies van een potje flirten en dankzij hun positieve en open karakter lijken hun charmante uitdrukkingen zelden slijmerig. Ze verpakken de complimenten in een speelse, humoristische uitdrukking en laten de andere persoon daarmee helemaal wegsmelten.

Leeuw

Diep oogcontact en dubbelzinnige hints: zelfverzekerde Leeuwen hebben er geen probleem mee om openlijk hun interesse te tonen. Ze zijn ongelooflijk charismatisch en slagen er altijd in een ander zich op zijn of haar gemak te laten voelen. Daarom is dit sterrenbeeld erg geliefd bij velen.

Flirten met je eigen partner houdt je relatie spannend. Libelle’s seksvlogger Rianne geeft je vijf tips:

Bron: Freundin.de.