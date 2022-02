Deze 3 sterrenbeelden zijn echte ochtendmensen

Of je nu gelijk na de wekker het dekbed weer over je hoofd trekt of juist in no-time naast je bed staat om aan de nieuwe dag te beginnen: de sterren hebben hier veel over te zeggen. Deze drie sterrenbeelden worden in ieder geval echte ochtendmensen genoemd:

Maagd

De perfectionistische Maagden hebben het veel te druk om kostbare tijd te verspillen aan slapen. Ze bereiden meestal ’s avonds alles voor wat belangrijk is voor de volgende dag en zetten de wekker graag een uur eerder dan nodig is. Voor hen is het belangrijk om de ochtend ontspannen te beginnen, zodat ze alle taken op hun to do-list kunnen afvinken.

Steenbok

Ook voor de Steenbokken kan de dag niet vroeg genoeg beginnen. Dit ambitieuze sterrenbeeld heeft ’s ochtends meestal ontzettend veel dingen aan haar hoofd, waardoor ze te onrustig is om in bed te blijven liggen. Het motto van de Steenbokken is dan ook ‘de vroege vogeltjes vangen de worm’. Zodra ze wakker worden, gaan ze aan het werk. Tegen de middag hebben ze al hun taken met succes voltooid en kunnen ze heerlijk ontspannen genieten van de rest van de dag.

Boogschutters

Tot slot zijn Boogschutters ook echte ochtendmensen. Zij zijn dol op de natuur en dan met name als er nog niemand is en ze alleen de vogeltjes horen fluiten. Daarom staan ze graag wat vroeger op om in alle stilte de dag te beginnen. Ze genieten met volle teugen van het leven en wat is een betere manier om de dag te starten dan met een lekker kopje koffie te genieten van de zonsopgang?

De 7 eigenschappen die een ochtendmens typeren:

Bron: Freundin.de