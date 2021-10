Déze 3 sterrenbeelden zijn echte perfectionisten

En de kans is groot dat een van onderstaande sterrenbeelden bij jou hoort.

Maagd

Of het nu je agenda, je huis of je hoofd is: alles moet geordend en opgeruimd zijn. Maar daarmee maakt de Maagd het zichzelf soms ook moeilijk. Je geeft namelijk niet graag toe als iets niet lukt. En dat zorgt ervoor dat je ook niet snel om hulp vraagt. Zonde, want samen sta je sterker.

Schorpioen

De Schorpioen is een ambitieus sterrenbeeld. Je bent slim en leert niet alleen van je eigen fouten, maar ook van de fouten van anderen. Maar hierin draaf je soms een beetje door, want je wil alles perfect doen. Hierdoor kan je erg gestrest raken. Je stelt te hoge eisen aan jezelf, waardoor je nooit genoegen neemt met wat je nu hebt. Probeer dit een beetje los te laten.

Steenbok

Ook de Steenbok is een echte perfectionist. Je werkt hard, waardoor je inmiddels al veel successen hebt behaald. Maar je raakt een geobsedeerd door. Je wilt namelijk in alles de beste zijn. Zelfs bij de dingen die je eigenlijk niet echt interesseren. Als iemand ergens beter in is dan jij, heb je het gevoel dat je hebt gefaald. Maar dat is echt nergens voor nodig.

Bron: Freundin.de.