Deze 3 sterrenbeelden zijn zó hecht met hun zusje dat niemand hun band kan breken

Ze staat voor je klaar in goede en slechte tijden, helpt je door de diepste dalen en weet ongetwijfeld meer over je dan wie dan ook. Herkenbaar? Dan ben je vast één van de volgende sterrenbeelden.

Sterrenbeelden die close met hun zus zijn

Niemand anders komt weg met het stelen van jouw kleding, behalve je zus. Jullie liefde en loyaliteit is ongekend. Waarschijnlijk ben je dan één van de watertekens die bekend staan om hun gevoelige en emotionele karakter.

Schorpioen (23 oktober - 22 november)

Sterk en onbreekbaar, zo kun jij de band met je zus wel noemen. Hoewel de Schorpioen vaak bekend staat als een wat kouder en vooral sarcastisch persoon, mag niemand aan jouw zusje komen. Juist omdat je meer dan anderen moeite hebt om mensen in je leven toe te laten, ben je misschien wel extra afhankelijk van haar. Ze is namelijk één van de weinige personen die jij compleet vertrouwt. Als je met één persoon je diepste geheim moet delen, dan weet je dat-ie bij haar veilig is.

Vissen (19 februari - 20 maart)

Als het leven even tegenzit en alles te zwaar lijkt te worden, wil het sterrenbeeld Vissen zo snel mogelijk naar haar zus. Met wie kun je beter de dag doornemen, ouderwets roddelen of herinneringen van vroeger ophalen? Precies, met je dierbare zus. Vissen willen zich graag begrepen voelen. Jouw zusje kent je van binnen en van buiten en begrijpt jou als geen ander.

Kreeft (22 juni - 22 juli)

Als Kreeft geef je van alle sterrenbeelden misschien wel het meest om je vrienden en je familie. Niet zo gek dat de band tussen jullie als zussen zo onwijs sterk is. Jouw relatie met haar is je heilig. Alleen al de gedachte dat haar iets zou overkomen, verwoest je van binnen. Je zusje hoeft je alleen maar te bellen of je staat al voor haar klaar. Bovendien schep je bij anderen maar al te graag op over hoe leuk, lief en geweldig die zus van jou is.

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock